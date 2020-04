Appuntamento di FUCINAFLIX dedicato ai giovani ascoltatori

Così i musicisti dell’Orchestra Machiavelli e tutto lo staff della Fucina hanno pensato ad un augurio pasquale in cui il lupo cattivo della novella di Prokof’ev non è altro che il “puntino cattivo” che minaccia oggi molte persone. Il titolo del lavoro è Pierinoe Illupo, e gli animali musicali riusciranno ad avere la meglio sul noioso antagonista, che viene sconfitto: un saluto speranzoso per tutti i piccoli amanti della musica e delle storie che solo un mese fa avrebbero potuto godersi Il carnevale degli animali presso il teatro “Ex centro mazziano” di Verona.



Hanno partecipato:



Ideatrice: Rebecca Saggin

testo di Sara Meneghetti e Stefano Soardo

illustrazioni di Luca Mantovani e di Freepik

regia di Sara Meneghetti

musiche di Sergej Prokofiev

uno spettacolo di Orchestra Machiavelli

con (in ordine di apparizione)

Sara Meneghetti – Narratrice

Leonardo Saggin – Fagotto

Maria Laura De Pace – Flauto

Rebecca Saggin – Oboe

Filippo Avesani – Clarinetto

Claudia Pallaver – Corno

Sergio Baro Fonseca – Viola

Stefano Soardo – Violino

Francesco De Guidi – Tromba

Giuseppe Saggin – Timpani







Filippo Avesani