L’ARCOBALENO NEL PROSECCO DI BOTTEGA

Bottega lancia Accademia Rainbow un Prosecco Brut, un vino prodotto con uve Glera, utilizzando il metodo Martinotti, che dona caratteristiche uniche agli spumanti, vivacità, eleganza e versatilità. Il prosecco dell’Accademia viene proposto in particolari bottiglie dai colori dell’arcobaleno, una occasione per suggerire e per veicolare il messaggio che tutto andrà bene. Combinando i colori delle bottiglie, a combinazioni cromatiche, si può richiamare la bandiera o il vessillo di un paese, di uno stato, di una regione. E’ un vino spumante dal gusto fragrante ed equilibrato e dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, perlage fine e persistente che dona un tocco fresco e delicato.