Salta il “Palio del Reciòto” a Negrar”, Verona. Ma, il ”Reciòto”, simbolo d’ospitalità e della voglia di stare insieme, c’è…!

il Reciòto ad hoc c’è, limitato, nella produzione, ed ottenuto, con le uve dell'ultima vendemmia. La sua fermentazione, ancora incompleta, regala un contenuto zuccherino molto alto (150 g/L) e aromi di frutti rossi – quest'anno soprattutto “amarena” – e di fiori, come la viola. Una gioia per il palato, che, nel periodo pasquale, s’accompagna, nel territorio, alle brassadèle bróè, ossia, ciambelline seccche, a base di uova, lievito, farina, fecola di patate, burro, zucchero e aroma di vaniglia, acqua di fior d'arancio e di cedro e un po' di grappa. Il Reciòto da Palio si presenta, con la speciale etichetta, raffigurante “mani, che si stringono, ad indicare l’unione e la volontà di realizzazione della molteplicità di scopi della cooperazione” e portante il motto, adatto, particolarmente, oggi, che ci dice: “Insieme, più forti”. "Abbiamo voluto produrre, comunque, il nostro Reciòto da Palio, per testimoniare il nostro attaccamento alla tradizione più profonda della Valpolicella, verso un vino, simbolo dell'ospitalità e della voglia di stare insieme. Un vino, che ha assunto, nel tempo, un valore più affettivo, che commerciale, ma, che rimarrà, per sempre, il nostro vino del cuore", afferma Daniele Accordini, direttore generale ed enologo della Cantina. "Insieme più forti è il messaggio di incoraggiamento, che ci ispira e ci guida in questo momento storico. E' la visione, alla base della nostra azienda: solidarietà e speranza, impegno e tenacia per superare le difficoltà, per tornare a vivere, nuovamente, un giorno, la straordinaria normalità di ber, insieme, un sorso di Reciòto, nella settimana pasquale", aggiunge, saggiamente, Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar. Grande iniziativa, iniziativa d’aliceinvito a degustare il prezioso succo, che ci offrono le uve della Valpolicella, di valorizzazione della sempre valida cooperazione e di stretta unione, nell’avere fiducia in un positivo dopo-virus, nel quale il vino, nelle sue diverse referenze, ma, sempre d’alta qualità, continui ad essere motore dell’economia della Valpolicella.

Pierantonio Braggio