Recioto da Palio, Cantina Valpolicella Negrar produce le tradizionali 700 bottiglie con la speciale etichetta "Insieme più forti"

Negrar di Valpolicella (Vr), aprile 2020. Sono mani nodose, forti, decise, che in vigna per tanti mesi hanno potato, curato e poi selezionato i migliori grappoli. Sono mani che in futuro torneranno a stringersi, dopo il distanziamento sociale che un virus subdolo ci ha imposto, privandoci di uno dei piaceri della vita, specie per noi italiani, che è quello di comunicare con una stretta di mano la fiducia e la disponibilità verso l'altro. Sono le mani che Cantina Valpolicella Negrar ha scelto di effigiare nella sua speciale etichetta "Insieme più forti", colorata per simboleggiare la molteplicità della cooperazione e destinata alle 700 bottiglie di Recioto da Palio, il recioto giovane d'annata che tradizionalmente viene presentato dalla cantina al Palio del Recioto di Negrar, storica manifestazione quest'anno annullata causa emergenza Covid-19. "Abbiamo voluto produrre comunque il nostro Recioto da Palio, per testimoniare il nostro attaccamento alla tradizione più profonda della Valpolicella verso un un vino simbolo dell'ospitalità e della voglia di stare insieme, un vino che ha assunto nel tempo un valore più affettivo che commerciale ma che rimarrà per sempre il nostro vino del cuore", afferma Daniele Accordini, dg ed enologo della cantina.



Un'etichetta leit motiv per l'augurio pasquale della Cantina. "Insieme più forti è il messaggio di incoraggiamento che ci ispira e ci guida in questo momento storico. E' la visione alla base della nostra azienda: solidarietà e speranza, impegno e tenacia per superare le difficoltà, per tornare a vivere nuovamente un giorno la straordinaria normalità di bere insieme un sorso di recioto nella settimana pasquale", aggiunge Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar.



Raccontano i nonni della Valpolicella, nostra memoria preziosa, che il Recioto era destinato alle partorienti e alle persone malate per dar loro forza. Limitato nella produzione, il Recioto da Palio è ottenuto con le uve dell'ultima vendemmia, la cui fermentazione ancora incompleta regala un contenuto zuccherino molto alto (150 g/L) e aromi di frutti rossi - quest'anno soprattutto amarena - e di fiori, come la viola. Una gioia per il palato, che nel periodo pasquale si accompagna nel territorio alle brasadele broè, ciambelline seccche a base di uova, lievito, farina, fecola di patate, burro, zucchero e aromi di vaniglia, acqua di fior d'arancio, acqua di cedro e un po' di grappa. Le bottiglie di Recioto da Palio "Insieme più forti" saranno disponibili a partire da martedì 14 a sabato 18 aprile nel punto vendita della cantina a Negrar aperto dalle 9 alle 12:30, per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo email wineshopnegrar@cantinanegrar.it