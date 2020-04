Ecco un nuvo bollettino del corona virus al 9 aprile

Buona sera ecco il bollettino serale. Sono 2675 le persone attualmente positive nella provincia Verona. 53 i casi totali tamponi compresi da questa mattina. Fonte Regione Veneto delle ore 18. Il bilancio dei morti in totale dallinizio del coronavirus è di 227. In tutta la provincia sono 2675 i casi totali di Coronavirus. I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 569 488 in reparto 81 in terapia intensiva In totale, nella Provincia di Verona, sono 2446 le persone in isolamento domiciliare. Intanto sono saliti a 13086 i casi totali in Veneto con 258 pazienti in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 782 le persone decedute e 1492 i dimessi in Veneto.

Buon giorno ecco il bollettino di questa mattina 9/4/2020.



Sono 2646 le persone attualmente positive a Verona.



85 i casi totali in più rispetto al giorno precedente.

Fonte Regione Veneto delle ore 10.



Nessun decesso avvenuto nella notte.



Salgono a 2646i casi totali di Coronavirus in tutta la provincia scaligera.



I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 569

488 in reparto

81 in terapia intensiva





In totale, nella Provincia di Verona, sono 2479 le persone in isolamento domiciliare.



Intanto sono saliti a 12933 i casi totali in Veneto

274 pazienti in terapia intensiva .

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 756 le persone decedute e 1442 i dimessi in Veneto.