Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica, Verona, per le realtà, coinvolte nell’emergenza Corona virus.

Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica hanno stanziato oltre 2.000.000 di euro, in favore delle realtà, territoriali e nazionali, che, in queste settimane, si stanno adoperando, per far fronte all’emergenza Covid-19. Detta somma verrà, così, suddivisa: 500.000 €, a sei ospedali di Lombardia e Veneto, due tra le Regioni italiane più colpite dalla crisi sanitari, in corso: finanziamento, destinato all’acquisto di strumentazioni e materiali Dpi – Dispositivi di protezione individuale, utili a potenziare i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva delle strutture, contribuendo a rendere più sicuro il lavoro quotidiano di medici, infermieri e OSS; 1.500.000 € per le realtà, che si rispecchiano nella visione etica e ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa della Compagnia. Alla CEI e alla Caritas, sono stati destinati fondi, per assicurare un sostegno concreto alle persone maggiormente vulnerabili e in difficoltà economiche, a causa del contagio in corso. Quanto al settore scolastico, è stato previsto un finanziamento, destinato alla rete delle scuole cattoliche italiane e dei centri formativi FIDAE che, a seguito dell’attuale emergenza e delle relative disposizioni normative, si trovano nella necessità di attivare la didattica a distanza. Il resto del fondo andrà ad altre imprese sociali, per le quali si è reso necessario attivare forme di sostegno, per la continuazione delle attività, anche nell’odierno difficile momento.

Pierantonio Braggio