INIZIATIVE VIRTUALI DELLE BANDE VERONESI

La mancanza di provare il proprio repertorio e di esibirsi in pubblico è sopperita da iniziative virtuali, uno smart-working in cui i musicisti studiano, eseguono e registrano brani che vengono successivamente montati insieme per dare la sembianza dell’evento live: un messaggio di solidarietà per chi soffre, una pacca sulla spalla a chi combatte, un momento di svago per il pubblico che segue numeroso le nostre realtà bandistiche sui social. Iniziamo questa rassegna con il montaggio del Corpo Bandistico di Colognola ai Colli, la più giovane banda della Provincia (nata nel 2017) che ha registrato la scorsa settimana Shut up and dance, brano pop dei Walk to the Moon. Il film è visibile nel loro canale YouTube “Musica è Gioia - Corpo Bandistico di Colognola ai Colli”:

Filippo Avesani