Ecco le tabelle aggiornate coni dati del Coronavirus

Sommario
In Breve
venerdì 17 aprile
(h. 10:03)
giovedì 16 aprile
BANDA ULTRALARGA. IPOTESI COMPLETAMENTO RETE IN VENETO NEL 2023. ASSESSORE MARCATO, “RITARDO SEMPRE PIU' INACCETTABILE. A RISCHIO 83 MILIONI DI EURO DI FONDI EUROPEI”
(h. 17:38)
LAVORATORI STAGIONALI IN AGRICOLTURA: DONAZZAN, "CON VENETO LAVORO PIATTAFORMA ONLINE APERTA A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL MONDO AGRICOLO - INIZIATIVA CHE IN VENETO PARTE DA LONTANO”
(h. 17:25)
mercoledì 15 aprile
martedì 14 aprile
AGRICOLTURA: ASSESSORE PAN A MINISTRO BELLANOVA, “SINORA RISPOSTE INSUFFICIENTI PER RECLUTAMENTO LAVORATORI STAGIONALI”– “DALLA RAI IPOTESI INFAMANTI PER LA ZOOTECNIA, IL GOVERNO INTERVENGA”
(h. 18:36)
(h. 09:48)