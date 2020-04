Obbligo di mascherine e guanti anche sui bus ATV, Verona. In vigore dal 7 aprile 2020.

Nel caso in cui, salga a bordo un utente, che non indossi tali dispositivi, l'Azienda ha dato disposizione agli autisti di tenere fermo il mezzo, avvisando i passeggeri dell'impossibilità di continuare la corsa, a causa della presenza a bordo di persone, che non rispettano le disposizioni di prevenzione del contagio. Qualora l'utente trasgressore non scenda spontaneamente, sarà richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sono già in atto controlli, a Porta Vescovo e in corso Porta Nuova. Restano valide tutte le altre indicazioni, relative ai comportamenti da tenere a bordo dei mezzi pubblici, e, in particolare, quello di disporsi, mantenendo le distanze tra le persone ed evitando gli assembramenti. Il personale di servizio, è già dotato di mascherine e guanti. Continua, con la massima intensità, frattanto, il lavoro di sanificazione, igienizzando, anche più volte al giorno, l'interno dei mezzi, con apparecchiature professionali e l'utilizzo di prodotti germicidi, a base di cloro, per la pulizia di sedili, mancorrenti e maniglie. Nonostante l'utenza, in questo periodo, sia ridotta di oltre il 90 per cento, rispetto a quella normale, il servizio viene, inoltre, effettuato, con l'impiego il più possibile di autobus a grande capacità, così da evitare possibili affollamenti, nelle ore di maggior utilizzo. Normativa, quindi, da applicare con la massima attenzione, nell’interesse di tutta la comunità cittadina.

Pierantonio Braggio.