Lavorare in campagna? Iniziativa regionale e sperimentale, per disoccupati e per cassaintegrati.

Se Veneto Lavoro raccoglierebbe le domande delle imprese ed effettuerebbe la selezione di profili, delle attitudini e delle disponibilità di possibili collaboratori, in via informatica, Associazioni di categoria, Enti agricoli abilitati ed Imprese svolgerebbero l’intermediazione diretta. “Se le verifiche in corso con le rappresentanze sindacali e il Dipartimento regionale di prevenzione per la sicurezza, nei luoghi di lavoro, daranno un esito positivo – conclude Giuseppe Pan – potremmo dare avvio a questa forma snella e facilitata di incontro diretto, tra domanda e offerta di lavoro, già dopo Pasqua, forse a partire dal 14 aprile. Stiamo lavorando per reperire almeno un migliaio di lavoratori nelle serre e nei campi con forme di contratto temporaneo, da retribuire con i voucher o come prestazione occasionale”. Tutto, comunque, garantendo, a lavoratori e aziende, sicurezza e sorveglianza sanitaria, nel pieno rispetto dei protocolli di tutela anti-Covid, siglati il 14 marzo scorso, formazione alle mansioni richieste e supporti alla mobilità, per consentire ai lavoratori di raggiungere le aziende di destinazione. Ulteriori info saranno date in seguito.

Pierantonio Braggio