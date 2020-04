Arrivano 400 mld di liquidità! No sono 750 mld, no non ci sono, bisogna farseli prestare.

Si, i 750 mld di liquidità (350 di giorni fa e 400 di ieri, ma occorre aspettare il testo del decreto) in effetti non esistono. Sono prestiti che qualcuno deve fare e che devono prima essere raccattati da qualcuno; poi, se le banche credono, li concedono alle loro condizioni, magari agevolate come hanno imposto, ma sempre in casa loro occorre andare. E poi vanno restituiti entro 4/5 anni dicevano. Ma per restituirli (ammesso che venga fatto occorre lavorare guadagnando?). Ovviamente il tutto deve passare al vaglio del nostro Parlamento, e ci sono discussioni in corso, ma ancor di più dall'Europa che tratterà fino all'ultimo per non consentirlo. Credo che in realtà il governo abbia stanziato 20 mld in tutto e con questi presta le garanzie per tutti i 400 mld, ma attendiamo il testo del decreto che le sorprese dal spesso non mancano.

