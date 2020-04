L’impegno per la salvaguardia del Festival c’è tutto, e si ipotizza che un’eventuale data dopo la quale si dovrà per forza di cose tirare le somme possa essere intorno a fine aprile, massimo i primi di maggio. In quel lasso temporale sarà tutto più chiaro: un’amara resa o una dolce rinascita. Ci auspichiamo con tutto il cuore che vinca la seconda, e che simbolo di rinascita possa essere proprio la nostra Verona.