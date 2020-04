Volontari in Veneto: attive 2.400 squadre, con oltre 6.500 persone. Lavorano contro il Corona virus.

Sottolinea, infatti, l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, evidenziando l’importante, essenziale ruolo delle organizzazioni di volontariato, nella difficile situazione, nella quale ci ha fatto cadere, improvvisamente, il Corona virus:"Non finirò mai di ringraziare abbastanza i nostri volontari veneti, anche in quest'occasione, preziosissimi. Oltre 2.400 squadre, in campo, con più di 6.500 uomini e donne, attivi da oltre un mese". Squadre, che "Da settimane e fin da subito, si sono rese operative in ogni modo, dall'allestimento delle tende da campo, nelle aree pre-triage, alla distribuzione di mascherine, oltre, ovviamente, a moltissime altre azioni – prosegue l’Assessore – uomini e donne, che non lasciano nulla al caso e che stanno operando, senza sosta, secondo le precise indicazioni regionali, che abbiamo loro trasmesso, insieme alle misure emanate, dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile". Volontari… Grazie!

Pierantonio Braggio