Video di Lega Giovani. Porta il titolo: ”Verona non molla”! Grande l’invito a fare il meglio, per superare il virus.

In un momento di indubbia difficoltà, i Giovani intendono, con tale video, fare sentire la propria vicinanza a alla Comunità veronese, nella certezza, che non appena sarà

possibile, i veronesi sapranno reagire, perché “Verona non molla”. Segnala l’innovativa iniziativa – incoraggiante e, al tempo, consolante, in un momento, nel quale, mille problemi si sono presentati, d’un tratto, costringendoci ad un radicale e pesante cambiamento di vita – Anna Grassi, consigliere comunale e capogruppo di Lega Nord, nel Comune di Verona, anna.grassi@comune.verona.it, +39 3494309729.

Pierantonio Braggio