COO’EE FIRMA LA CREATIVITÀ PER SALVAGNINI GROUP

Anche il 2020 vedrà da parte di Coo’ee continuare il supporto in termini di creatività e consulenza per quanto riguarda le attività, gli strumenti e i progetti di comunicazione che Salvagnini Group attuerà nel corso dell’anno.



Dal 1963 Salvagnini, rappresenta l’eccellenza, l’esperienza e la competenza nella produzione di macchine utensili per la lavorazione della lamiera. Offre soluzioni affidabili, durature e personalizzabili sostenute da una presenza globale e una copertura capillare garantita da 23 società operative che si occupano esclusivamente di vendita ed assistenza tecnica, dislocate in tutto il mondo. Con 23 sedi e 5 stabilimenti di produzione, un fatturato da 389 milioni di euro, e oltre 7000 installazioni realizzate.



Da quasi 10 anni Coo’ee Italia, agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, affianca il gruppo Salvagnini nella creatività e consulenza riguardo le attività di comunicazione. In particolare per quanto riguarda gli strumenti corporate, come company profile e cataloghi prodotto, l’ideazione e la realizzazione della visual identity del nuovo Campus Salvagnini e dei macchinari, e la comunicazione fieristica. Un rapporto di partnership solido e completo, volto a mantenere una linea di comunicazione coerente con l’immagine aziendale, ma con lo sguardo sempre verso il futuro.



Nel 30esimo della sua attività, Coo’ee si prepara quest’anno a celebrare un traguardo storico attraverso nuovi progetti, collaborazioni ed eventi che pongano il focus esclusivamente sull’approccio creativo che caratterizza da sempre l’agenzia.