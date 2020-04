Operazione “Spesa sospesa”, per famiglia in difficoltà.

I produttori agricoli di Coldiretti Verona, nel quadro dell’operazione “spesa sospesa”, offriranno alla Caritas Diocesana Veronese e agli Empori della Solidarietà prodotti alimentari per famiglie in condizioni di fragilità, che fanno la spesa nei market solidali. I cittadini potranno dare un loro contributo, per destinare prodotti alimentari alle famiglie più bisognose, le quali potranno disporre di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari Made in Italy, di qualità e a km zero. Inoltre, le aziende di Campagna Amica destineranno pacchi spesa, prima di Pasqua, ad alcune famiglie in difficoltà. «L'iniziativa “Spesa Sospesa” è un progetto nato, alcuni anni fa, da Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra, per aiutare i più bisognosi. In questa fase di emergenza da Coronavirus vogliamo dare un aiuto concreto a persone e famiglie, che oggi si trovano in difficoltà – precisa Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura, che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti Verona –. Spesa sospesa è un modo per coinvolgere il cuore dei nostri consumatori e dei nostri produttori. Fondamentale è il supporto della Caritas veronese, cui andremo a consegnare i prodotti alimentari grazie alle donazioni dei cittadini» «L’emergenza, legata alla diffusione del Covid-19, oltre che sanitaria, sta diventando sempre più sociale. Colpisce soprattutto chi già viveva situazioni di difficoltà o di fragilità, creando nuove situazioni di povertà. Accanto al lavoro encomiabile di medici e infermieri, le Caritas diocesane, grazie all’inesausto impegno dei volontari, non cessano di garantire i propri servizi rimodulandoli alla situazione contingente – afferma mons. Soddu Direttore di Caritas Italiana –. Questa emergenza ci deve far sentire tutti uniti e solidali. Sta emergendo il volto bello dell’Italia che non si arrende». Il contributo, per l’acquisto di prodotti alimentari, da consegnare alla Caritas Diocesana Veronese, si versa sul c/c Fondazione Campagna Amica, codice IBAN IT43V0200805364000030087695, causale «Spesa Sospesa – nome cognome indirizzo completo con indicazione del comune» del donatore, onde i prodotti vengano donati ai bisognosi della provincia del benefattore. In Veneto sono più di 97mila gli indigenti a livello regionale. Si tratta delle categorie più deboli, persone senza fissa dimora, anziani sopra i 65 anni, persone senza lavoro e famiglie numerose, con bambini, al di sotto dei 15 anni. «Con l’effetto delle limitazioni imposte, per contenere il contagio, la chiusura di moltissime attività produttive e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, il numero della popolazione, con difficoltà economiche, è, purtroppo, in aumento e gli imprenditori agricoli vogliono far sentire la propria vicinanza, dando un contributo concreto», conclude Franca Castellani.

Pierantonio Braggio