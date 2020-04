Fucina Culturale Machiavelli propone al suo pubblico “FUCINAFLIX”

In questo momento particolare in cui la macchina produttiva del teatro è ferma e non può offrire al suo pubblico quanto programmato per la stagione, molti teatri non si perdono d’animo e offrono ai cittadini una continuità produttiva e di offerta culturale che sopperisca almeno in parte alla nostalgia dell’evento dal vivo. A Verona la realtà culturale e musicale più attiva in questo campo è Fucina Culturale Machiavelli con il suo FUCINAFLIX, un format online che settimanalmente offre già da qualche settimana uno spettacolo di teatro scelto dalle proprie produzioni e un brano suonato dall’orchestra di casa, l’Orchestra Machiavelli. Tutte le informazioni di questi nuovi palinsesti virtuali sono reperibili da sito internet e dai social, diventati vero e proprio luogo di ritrovo dove si potranno avere anche le informazioni per la newsletter settimanale.



Filippo Avesani