Vi spiego in due parole perché serve subito dare liquidità alle imprese (pari a due mesi di fatturato) per non far saltare il sistema economico.

Dopo anni di crisi economica le aziende italiane si trovano in uno stato di liquidità precario.

Per realizzare il prodotto finito l’impresa deve prima sostenere i costi delle materie prime del materiale di consumo e del personale dipendente.

Il regolamento delle fatture tra le aziende mediamente avviene a 60 giorni.

La liquidità viene messa a disposizione dal sistema bancario attraverso l’anticipo delle fatture.

L’anticipo fatture permette alle aziende di pagare i dipendenti ed i fornitori.

Se l’azienda non fattura (perchè chiusa) non può accedere all’anticipazione dalla banca e di conseguenza gli viene a mancare la liquidità necessaria per poter pagare le fatture dei fornitori in scadenza.

Lo stato deve intervenire concedendo una congrua garanzia alla banca in modo che le banche stesse possano concedere la liquidità alle aziende necessaria per evitare che si scateni un effetto domino che potrebbe far saltare l’intero sistema economico. Tra l’altro se le aziende non ricevono i pagamenti compromettono il rating bancario con conseguenze disastrose per tutto il sistema. Il governo dopo la chiusura delle attività avrebbe dovuto contemporaneamente far avere la liquidità necessaria alle aziende tramite una garanzie concessa alla banche. La liquidità dovrebbe essere pari ad almeno 2 mensilità di fatturato. Se ciò non accade andiamo verso una crisi molto peggiore di quella del 1929.



Fabrizio Veronesi