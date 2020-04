L’Ufficio Rabbinico di Verona, per i giovani.

Una lettera, indirizzata dall’Ufficio Rabbinico di Verona – rabbino Yosef Labi – a Direttori, Presidi e Docenti della Scuola, in generale, annuncia 3 Concorsi a premi, considerati formativi, efficaci e produttivi e destinati alla gioventù, oggi, forzatamente chiusa in casa. Tre Concorsi, che sono parte del progetto, lanciato e sostenuto, dal centro educazione CJV- Chabad Lubavitch International, con sede a Milano, e con operatività in tutto il Nord Italia. Scrive il rabbino Labi, che il tre Concorsi mirano a evidenziare i “Valori universali della vita, valori, che uniscono umanità, persone e comunità. Principi e valori, che sono” – e devono essere – “punto di riflessione e di condivisione. Per cui, è compito di tutti noi, educatori, d’infondere e inculcare le nozioni di buona condotta, di buone maniere e di convivenza”… Sottolineando, ancora, che “Ora più che mai, si ragiona in termini di umanità, solidarietà e vicinanza”, rabbino Lavi, invita i signori Destinatari a fare conoscere questa iniziativa a piccoli e grandi. I partecipanti al concorso, dovranno ispirarsi alle sette Leggi universali di Noè: condivisione, pace, fratellanza, rispetto, libertà ed educazione. I bambini, fra i 3 e i 7 anni, si impegneranno in un disegno a colori; premi a disposizione: bicicletta, scatola di Playmobil, peluche gigante e 15 scatole di matite Giotto. I giovani, fra gli 8 e gli 11 anni, predisporranno un video, un disegno, un dipinto, una recita, una canzone, una poesia, un tema; premi a disposizione: un overboard, un mini-calcetto e un gioco di società. I giovani, fra i 12 e i 14 anni, predisporranno un video, una recita, una canzone o un tema; premi a disposizione: un paio di airpods; buono spesa da100€, presso Zara, e tre buoni spesa da 50€, presso H&M. I lavori dovranno pervenire, entro le ore 12 del 30 aprile 2020, all’email segreteria@centroeducazione.it , alla quale si può rivolgersi, per ogni ulteriore dettaglio. L’iniziativa, di cui sopra, è di massima importanza, per, appunto, fare conoscere ed applicare ai nostri giovani i grandi concetti, amiamo ripetere, di: condivisione, pace, fratellanza, rispetto, libertà ed educazione.

Pierantonio Braggio