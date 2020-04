LO CHEF GIANCARLO PERBELLINI REGALA AI SUOI CONCITTADINI UN MINI CORSO ONLINE DI RICETTE, PER STARE INSIEME CON GUSTO ANCHE IN QUARANTENA.

- Dal loro ultimo incontro a Casa Perbellini a metà febbraio, si può dire sia cambiato il mondo. Lo chef Giancarlo Perbellini e il sindaco di Verona, Federico Sboarina, si erano lasciati con la promessa di collaborare per dare forma a un nuovo rinascimento scaligero, dopo che lo chef bistellato, in un’intervista alla stampa locale, aveva sollecitato le istituzioni ad essere più attive e a creare relazioni sul territorio. Al termine del loro incontro, il Primo cittadino aveva affidato a Perbellini l’incarico di “osservatore stellato”, ma nel mentre la situazione è precipitata causa emergenza Coronavirus.

Nonostante le difficoltà del momento, il confronto tra i due non si è mai fermato e l’invito del Sindaco allo chef scaligero è prontamente arrivato per realizzare un’iniziativa comune, pensata per alleggerire la quotidianità dei cittadini veronesi.

E così, Giancarlo Perbellini ha messo mano ai fornelli di casa dove sta trascorrendo la quarantena e ha realizzato in pochi giorni una serie di video ricette alla portata di tutti che verranno pubblicate con appuntamento fisso all’ora di cena, due giorni alla settimana a partire da oggi, sul portale del Comune di Verona (comune.verona.it).

L’iniziativa è stata lanciata poco fa dal Sindaco Federico Sboarina con un post sul suo profilo Facebook (@sboarinasindaco) nel quale sottolinea che: “Lo chef stellato veronese Giancarlo Perbellini si è messo a disposizione di tutti noi, condividendo la preparazione di alcune ricette. Mi ha mandato dei video molto “gustosi”. Ne pubblicherò due alla settimana per avviare un’abitudine che ci accomuni all’ora di cena. Con ricette semplici da riprodurre nelle nostre case. E alla portata di tutti, per tenerci compagnia e stare idealmente uniti”.

Da questa sera quindi, tutti sintonizzati sul profilo Facebook istituzionale del Sindaco e sul portale del Comune per entrare virtualmente nella casa dello chef pluristellato e assistere alle varie preparazioni, con l’opportunità di fare propri i segreti della sua cucina. Dalla torta di mele, a un grande classico come il pollo al forno con le verdure; dalla pasta al burro che piace tanto ai bambini, all’immancabile ragù; dai biscotti "lunette" della tradizione, al piatto di stagione uova e asparagi: sono solo alcune delle ricette sfiziose che lo chef Giancarlo Perbellini ha voluto donare ai propri concittadini per trascorrere un po’ di tempo insieme e divertirsi con le mani in pasta.

“Ringrazio il Sindaco Sboarina per avermi coinvolto in questa bella iniziativa. – dichiara lo chef Giancarlo Perbellini – Ho pensato di proporre un mini corso di ricette apparentemente scontate ma che scontate non sono, da realizzare insieme per distrarci e tenere alto l’umore in questo momento particolare. Darò qualche accorgimento speciale per cucinare al meglio piatti che appartengono alla nostra memoria ”.

Dopo aver chiuso i suoi sette locali (Casa Perbellini, Locanda 4 Cuochi, Al Capitan della Cittadella, Du de Cope, Tapasotto, Dolce Locanda e Locanda Perbellini Bistrot Milano) nel rispetto del decreto governativo, lo chef Giancarlo Perbellini non si è perso d’animo e da pochi giorni ha avviato il delivery per la cicchetteria Tapasotto e per la pasticceria X Dolce Locanda, in risposta alle numerose richieste ricevute. Per chi lo desidera, si possono quindi ordinare sin da ora le uova di cioccolato e le colombe pasquali dello chef stellato contattando il numero 340 176 9910.