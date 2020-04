CORONAVIRUS. COLDIRETTI VERONA, CON BOCCIATURA VOUCHER A RISCHIO LA RACCOLTA DI FRUTTA E VERDURA

In riferimento alla decisione della Commissione Bilancio del Senato è subito intervenuto il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini per chiedere la reintroduzione dei voucher nell’ambito dei lavori per la conversione del dl Cura Italia. “In piena emergenza nazionale - ha affermato Prandini - serve una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa consentire da parte di cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero trovare una occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle campagne.

“Chi si oppone ai voucher per il lavoro agricoltura – precisa Prandini - si assume la responsabilità di situazioni di tensione sociale generata da una parte dalla mancanza di lavoro e di fonti di reddito per sé e per la propria famiglia e dall’altra dal rischio di carenza di prodotti alimentari in negozi e supermercati. In questo momento – continua Prandini – l’Italia non ha bisogno di posizioni ideologiche, ma di scelte pragmatiche per il bene del Paese, come quelle che riguardano l’agricoltura e la produzione alimentare. Chiediamo quindi – conclude Prandini - al Governo di riammettere l’emendamento nell’ambito della discussione Parlamentare in un clima di collaborazione delle forze politiche nell’interesse generale”.