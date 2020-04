Franco Faccio (1840-1891), uomo e musicista. A cura della Fondazione Zanotto, Verona, presentato il volume “L’uomo e il musicista”.

Il motivo è semplice, ed è chiarito da Oreste Ghidini e da Nicola Guerini, nel loro volume, dal titolo “L’uomo ed il musicista”, che ha visto la luce, quest’anno, nel 180° anniversario della nascita del grande artista. Nel nuovo libro, si legge: ”La sera del 5 febbraio 1887, il sipario del Teatro alla Scala di Milano si sollevava, per presentare al pubblico “Otello”, la nuova, attesissima opera di Giuseppe Verdi. A dirigere l’orchestra, il Maestro Franco Faccio, ai tempi, la più celebre e talentuosa bacchetta d’Italia. Nato nel 1840, nel cuore di Verona, a pochi passi dalla chiesa di San Lorenzo, Faccio si era trasferito, in giovane età, a Milano, per completare gli studi musicali e qui era diventato un elemento di spicco del movimento della Scapigliatura. Musicista, compositore e direttore d’orchestra, costruì, negli anni, un rapporto privilegiato con Verdi, che gli affidò anche la prima italiana di “Aida”. Portò inoltre l’orchestra della Scala in Francia, diresse le opere verdiane a Vienna e strinse relazioni personali ed epistolari, con i maggiori esponenti culturali del suo tempo. Ma, il destino non fu benevolo con lui: all’apice della fama, iniziò, infatti, ad accusare i primi sintomi della malattia, che lo avrebbe ben presto costretto a ritirarsi dalle scene. La morte lo colse, poco tempo dopo, appena più che cinquantenne. La sua popolarità si offuscò rapidamente, e del suo grande percorso artistico, oggi, rimangono un busto nel foyer del Teatro alla Scala di Milano e il nome di una via appena fuori le mura di Verona”. Ha promosso l’iniziativa la Fondazione Giorgio Zanotto, da sempre, attenta a valorizzare la cultura veronese, promuovendo la stesura della descritta nuova biografia di Franco Faccio.

Valeria Braggio