Ecco le ultime notizie sul Corona virus nel veronese e nel Veneto

Bollettino del 01/04/2020 ore 18



Buona sera ecco il bollettino serale.



Sono 2340 i casi totali di Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. Sono 102 i casi in più rispetto al giorno precedente. Fonte Regione Veneto nel report delle ore 18.00.



Si aggrava il bilancio dei morti, che ora sale a 152: 6 decessi nelle ultime 24 ore.



I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 595

485 in reparto 110 in terapia intensiva



24 Borgo Roma,

32 Borgo Trento,

8 Legnago,

10 Negrar,

18 Villafranca,

11 Peschiera

7 San Bonifacio.



In totale, nella Provincia di Verona, sono 3371 le persone in isolamento domiciliare.



Intanto sono saliti a 9748 i casi totali in Veneto.