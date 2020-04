I Rotary di città e provincia rispondono a Verona. Nuovo impegno, nella raccolta di fondi per ospedali e pronto soccorso.

A seguito dell’attuale emergenza, l'equipe dello stesso prof. Polati abbisogna, inoltre, di macchinari per la cura dei malati di Covid-19, e il Pronto soccorso, diretto dalla dott.ssa Germana Zerman, ha un forte bisogno di ventilatori. I Rotary hanno avviato, quindi, una seconda raccolta, volta all’acquisto di apparecchi per la cura di pazienti, non bisognosi di terapia intensiva. Cure mediche a parte, due tablets, per ogni reparto di isolamento, hanno avuto, quindi, gli ospedali veronesi, per favorire la comunicazione, fra pazienti e famiglie. Le donazioni – fiscalmente detraibili – vanno dirette a Progetto Rotary – Distretto 2060 – Onlus c.f. 93150290232, codice IBAN: IT30 Z030 6909 6061 000000 12659, indicando, come causale del versamento, “Terapia intensiva II”.

Pierantonio Braggio