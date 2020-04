AGSM Verona. Bilancio 2019: il fatturato a quota 1 miliardo di euro.

“L’intero Gruppo Agsm ha fatto segnare, nel corso del 2019, una crescita importante. Ancora più significativa perché ha carattere prettamente industriale, e non è legata alle variazioni di costi delle fonti di energia intermediate”, ha affermato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniele Finocchiaro. Hanno contribuito, fra l’altro, al positivo risultato: l’energia elettrica venduta, passata, tra 2018 e 2019, da 2 a 3,6 TWh e 300 milioni di metri cubi di gas, il cui volume, del resto, è rimasto immutato. Importante la produzione d’energia, che, per il 28%, proviene da fonti rinnovabili. Quanto ai clienti del Gruppo, essi hanno raggiunto i 487.000, rispetto ai 429.000 del 2018. Non va dimenticato il lato occupazionale, che ha visto aumentare l’organico di 89 unità, talché i dipendenti sono, oggi, 1447. Grande e da sottolineare, è l’attenzione, riservata all’ambiente. “Questi risultati – ha sottolineato il presidente Finocchiaro – ci consentono di affrontare, nelle migliori condizioni, il percorso avviato con AIM Vicenza e A2A, che procede secondo le tempistiche previste, con l’obiettivo di assicurare un ulteriore rafforzamento industriale dell’intero Gruppo, all’interno di uno scenario di mercato, destinato a conoscere dei profondi cambiament, nel medio e lungo periodo”.

Pierantonio Braggio