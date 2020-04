LE IMPRESE HANNO BISOGNO DI CREDITO, CONFESERCENTI E ITALIA COMFIDI SI METTONO A DISPOSIZIONE

Le parole del Direttore Generale di Confesercenti Verona, Alessandro Torluccio "Gli strumenti previsti dallo Stato sono solo il primo passo per garantire il sostegno necessario alle imprese, noi facciamo la nostra parte con qualcosa in più". In un momento come questo ci vogliono interventi eccezionali perché è solo con uno sforzo fuori dal comune che possiamo superare l’emergenza e il disagio di chi fa impresa. Se il Governo ha iniziato a fare la propria parte prevedendo misure di supporto, noi, assieme a Italia Comfidi abbiamo deciso di aggiungere sostegno al sostegno.

Come sosteniamo le imprese:

plafond da 10 milioni per interventi di liquidità fino a 150.000 €, fino a 60 mesi, anche per le aziende che non hanno accesso al Fondo Centrale di Garanzia, con le 130 Banche Convenzionate;

plafond aggiuntivo per rilasciare una garanzia all'80% e per tutte le finalità, su tutto il territorio nazionale;

consulenza gratuita, attraverso le reti, alle imprese che hanno bisogno di programmare i propri impegni finanziari per superare l'emergenza;

adesione totale alle richieste di moratoria o allungamento di piano di ammortamento di finanziamenti in essere, per le aziende già assistite dal Confidi e con tutte le Banche convenzionate;

adesione alle richieste di ristrutturazione finanziaria (con liquidità ulteriore del 10% come previsto dal Decreto) compresi i debiti a breve con tutte le banche convenzionate.

Aggiunge Massimo Riccelli - responsabile area credito di Confesercenti Verona - "Abbiamo scelto di esserci con concretezza, strumenti efficaci, economici e subito operativi per i bisogni finanziari delle imprese veronesi. Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili, adesso per resistere nell'emergenza e, quando ripartiremo, con strumenti di sostegno di medio-lungo periodo".

Italia Comfidi, con oltre 70.000 imprese associate e 2.5 mld di affidamenti garantiti è uno dei principali Confidi del Paese. Le 50 sedi in Toscana, i 700 dipendenti e il sistema di società di servizi e consulenza di Confesercenti sono a disposizione delle imprese. In tutte le nostre strutture i consulenti sono già pronti per analizzare insieme agli imprenditori, gli strumenti più opportuni da mettere in campo.

La consulenza, gratuita, può essere richiesta previo appuntamento telefonico da prenotare sul sito www.confesercentiverona.it