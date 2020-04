COVID-19 Dalla mezzanotte di oggi serrande chiuse per il 62,4% delle imprese artigiane veronesi e a casa il 55,7% degli addetti

Per il combinato disposto dei due DPCM dell’11 e 22 marzo scorsi, sono 15.471 le imprese artigiane della provincia di Verona che dovranno rimanere chiuse dalla mezzanotte di oggi, 25 marzo 2020. Un numero che secondo l'Osservatorio di Confartigianato Imprese Veneto, vale il 62,4% del totale delle imprese artigiane (24.775). Il numero di addetti che si trovano a casa dal lavoro è di 32.414, pari al 55,7% del totale dell’artigianato scaligero.

“Lo stillicidio di decreti - in arrivo nelle prossime ore una possibile ulteriore modifica agli elenchi dei codici Ateco che devono chiudere -, la loro pubblicazione in tarda serata e gli annunci aumentano la complessità del momento - afferma Valeria Bosco, Segretario di Confartigianato Imprese Verona - e rischiano di accrescere l’insicurezza e il senso di smarrimento di quanti nella difficoltà continuano ad operare garantendo servizi fondamentali. E’ fondamentale che nelle prossime ore il Parlamento, in fase di conversione del decreto Cura Italia, accolga il più possibile gli emendamenti proposti dalla Confartigianato e tenga conto anche di queste ulteriori nuove limitazioni”.

In tutto il Veneto sono 77.700 le imprese artigiane che abbasseranno la serranda, il 61,6% del totale in Veneto (126mila circa), mentre gli addetti coinvolti saranno 188.352, pari al 57,5% del totale dell’artigianato veneto.

“Devono essere previsti stanziamenti dedicati a integrazione degli esistenti per sostenere le imprese – aggiunge Bosco –. Ad oggi nella nostra provincia sono state 900 le imprese che hanno aperto la procedura FSBA di cassa integrazione. Confartigianato, per queste aziende, associate e non dell’intero territorio provinciale, è un punto fermo sul quale contare e siamo orgogliosi di poterci mettere a disposizione per permettere loro affrontare questo momento drammatico. Persino l’Ordine del Consulenti del Lavoro, con rinnovata fiducia della quale ringraziamo, si rivolge a noi per le consulenze tecniche di settore. Numeri mai raggiunti, nemmeno nella grande crisi del 2011/2013 e destinato solo ad aumentare con la prevista chiusura delle tante attività produttive non “indispensabili” programmata da domani 26 marzo e dall’impossibilità nel mondo dipendente artigiano, dove l’80% sono operai, di continuare a lavorare in modalità smart working”.

“In questo momento – conclude il Segretario di Confartigianato Imprese Verona – è fondamentale un grande senso di responsabilità da parte di tutte le parti sociali, affinché le imprese che oggi sono autorizzate ad operare possano farlo con serenità e in sicurezza, tenendo presente sempre che non possiamo permetterci oggi di arrestare del tutto il sistema produttivo se non a costo di una grave crisi occupazionale domani. Va infine previsto con provvedimento unico, chiaro ed inequivocabile, che i titolari delle imprese possano andare nella propria impresa per vigilare i macchinari e la sicurezza degli impianti”.

(seguono tabelle)

Imprese artigiane che hanno SOSPESO ATTIVITA' a seguito dei DPCM dell'11 e 22 marzo 2020

Imprese artigiane registrate al 31.12.2019. Valori assoluti

Verona Totale Veneto ITALIA Sospese da DPCM Totale artigiane Sospese da DPCM Totale artigiane Sospese da DPCM Totale artigiane Alimentazione* 87 1.164 356 6.635 4.501 88.395 Artistico 397 406 2.799 2.832 27.032 27.334 Autoriparazione 8 1.325 41 6.012 498 76.629 Benessere 2.531 2.810 12.128 13.457 137.927 155.406 Comunicazione 109 1.042 439 4.533 4.619 48.054 Edilizia 8.075 8.758 37.370 41.091 386.105 428.213 Impianti 5 2.443 26 12.822 210 125.792 Legno 1.260 1.277 5.794 5.867 45.479 46.122 Meccanica 1.674 2.197 10.368 13.572 87.918 115.755 Moda 805 977 5.824 7.066 50.329 64.226 Terziario 200 266 1.033 1.318 10.569 14.068 Trasporto 4 1.534 14 8.102 215 80.445 Nca 316 576 1.508 2.838 14.193 25.895 Totale 15.471 24.775 77.700 126.145 769.595 1.296.334 Incid. % chiuse su totale 62,4 61,6 59,4

* Pur essendo consentita la consegna a domicilio, si è scelto di comprende le attività di ristorazione relative ai codici Ateco dal 561 al 561012 in quanto quelle che effettuano tale servizio sono un numero irrisorio

** Sono inclusi i codici ateco delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali e che possono stare aperte previa comunicazione alla Prefettura

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Unioncamere – Infocamere

Addetti imprese artigiane che hanno SOSPESO ATTIVITA' a seguito dei DPCM dell'11 e 22 marzo 2020

Addetti imprese artigiane al 31.12.2019. Valori assoluti