BOTTEGA SPOPOLA ANCHE NEI LISTINI AEREI

Dopo accordi con le più grandi compagnie mondiali, Bottega in questi giorni ha sottoscritto contratti con Air Baltic, Tuifly Nordic e Avianca. Con Air Baltic, che opera dagli aeroporti di Riga, Vilnius e Tallin, saranno birilli Gold 20 a poter essere degustati a bordo mentre con la compagnia aerea svedese Tuifly Nordic ha listato per il business pouring il millesimato Bottega. Per finire la compagnia colombiana, Avianca, ha messo in vendita il Glamour Set. Avianca, che conta quasi 7 milioni di persone all’anno, è in ordine di grandezza la sesta compagnia aerea dell’America latina.