Riacquisto di azioni proprie da parte di Generali. Sono destinate al piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo.

L’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato, lo scorso 13 marzo, per quanto riguarda l’avvio del programma di acquisto di azioni propri, a servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo Generali, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico, con messaggio del 7 maggio 2019. Nello stesso tempo, Assicurazioni Generali allega un prospetto dettagliato, che riepiloga le operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società, effettuate, dall’intermediario incaricato dell’operazione, sul MTA, nel periodo sopra indicato, in forma aggregata e su base giornaliera. Attraverso gli acquisti effettuati, alla data del 20 marzo 2020, la Società e le sue controllate detengono n° 1.482.583 azioni proprie, pari allo 0,094% del capitale sociale.

Pierantonio Braggio