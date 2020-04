Dormitori comunali e Corona virus, a Verona. Maggiori Spazi, con tende e containers.

Scopo dell’operazione – la capacità ricettiva dei dormitori è al limite – è una migliore organizzazione delle relative attività e dei pasti per gli ospiti durante la giornata, nel rispetto delle attuali norme di sicurezza. I dormitori – 250 posti letto – dato lo stato d’emergenza d’oggi e per il rispetto dell’invito a rimanere in casa, continueranno a restare aperti, anche tutta la giornata, con relativi pasti, in presenza di operatori e di educatori, che, fra l’altro, cureranno l’osservanza delle norme, contro il virus. Importante, quindi, l’iniziativa del Comune, per creare ospitalità ai bisognosi e per offrire loro un ambiente accogliente e sicuro.

Pierantonio Braggio