XVIII Automotive Dealer Day. Avrà luogo a Verona, presso Veronafiere, nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2020.

Quintegia, info@quintegia.it, continuerà, comunque, come sempre, ad impegnarsi, per progettare e realizzare eventi, al servizio del settore auto, insieme a molte altre iniziative. Automotive Dealer Day è il punto d’incontro, per gli operatori del settore della distribuzione automobilistica: concessionari, case costruttrici e aziende della filiera. Una Tre giorni di confronto, sarà quella di settembre, in un contesto indipendente, per aprire la mente a nuove sfide e opportunità e diventare gli esploratori di un business, in continua evoluzione. Servizi di mobilità innovativi, mutati equilibri e architetture di mercato, nuovi attori, che entrano in scena, purpose e senso d’impresa, per riportare al centro l’individuo: questi, solo alcuni dei temi che compongono il Programma di #ADD20. Oltre venti sessioni di aggiornamento e approfondimento, disegnate intorno ai tre principali assi di cambiamento del settore: Business, Digital e Human.

Pierantonio Braggio