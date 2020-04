Una sfida lunga che modificherà abitudini e modo di pensare.

La regola di una società complessa è che si dovrebbe gestire la stessa, tra le altre cose, con prudenza e caparbietà; questo almeno in una società democratica, nei regimi prevalgono altri misure di intervento. La prudenza nel fissare regole per quasi tutti ( le mele marce ed il bastian contrario esisteranno sempre) e la caparbietà di far applicare queste regole con senso civico, cioè con l'attenzione allo spirito con cui il cittadino agisce. Questa esperienza durerà qualche mese nei suoi aspetti più aggressivi (almeno i precedenti così appaiono), ma sarà presente molto a lungo modificando il nostro mondo relazionale e le ragioni della convivenza. ancora adesso troviamo olti che infarciscono di contenuti politici di parte eventi e consideraizoni e le spargono nei media, Praticamente finiti i giornali cartacei ( nei bar non ci sono ed in edicola pochi lettori superstiti vanno), ora, i siti di informazione sono i social, poi le tv ed internet. Gli effetti sulla nostra vita, una volta trovato il vaccino e superata la soglia dell'immunità di gregge, però non ritornerà più per molto tempo. Se vi ricordate le reazioni agli effetti della peste raccontati dal Boccaccio fecero scuola per molti anni ed anche quelli di manzoniana memoria pur obliati per anni tornavano di tanto in tanto ad affiorare; dagli all'untore! Abbiamo convissuto con virus dell' AIDS, non generalista come questo, portando la privacy in prima linea, ora invece devi dichiarare che pensi di essere sano. I giovani si ricorderanno di queste giornate passate in casa,chi con lo studio chi con le video chat, chi con film o giochi. L'econoia si dovrà riadattare alla situazione ed il turismo avrà mille attenzioni in più. Certo, ci siao trovati impreparati, molto impreparati soprattutti i vertici, sempre in cerca più del consenso e meno dell'efficazia dell'azione. Eppure per chi ha fatto il militare , il ricordo di qualche lezione di guerra (NBC) condotta in modo non convenzioanle con fucili e e cannoni, ecc, cìera i gli strateghi hanno ipaini nei cassetti per queste avversità, è che si ha paura ricorrervi, che non sia troppo presto, ecco allora i ritardi, le colpevoli titubanze. Mascherine eguanti per molti anni non ci lascieranno e non solo per acquistare la frutta e la verdura ma perchè altri virus sono in agguato, costruiti dall'uomo o dalla natura, in entrambi i casi pericolosissimi.