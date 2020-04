Il virus mostra come la gente d'Italia vinca le battaglie tipo Nikolaevka

Uomini e strutture mandate allo sbaraglio. No, non siamo a questo punto in Italia, ma la memoria di quelle grandi tragedie di popolo a cui l'Italia ha dovuto assistere, riaffiora. Anche nel film "La grande guerra" con Sordi e Gasmann, alla fine i fanti italiani, sparati dagli ufficiali delle retrovie, si immolano per la Patria in mille sacrifici personali che per l più restarono ignoti. Ma per fortuna si intervenne dopo Caporetto, qualcuno ebbe l'accortezza di cambiare nominando un più accorto Diaz. Nel regime fascita non venne dato conto del disastro dell'Armir, ma ora in Italia non siamo in un regime, eppure televisioni e media dell'apparato continuano a scaricare sempre più paure sulla gente, che ne ha già di sue, per colpevolizzare chi colpa ne ha, e dimenticare quelle dei capi. La confusione iniziale e l'impreparazione anche dei famosi tecnici di parte è parsa lampante. Nessuna programmazione per un evento che anche i meno scienziati avevano capito che non poteva starsene circoscritto solo alla Cina. L'intellighentia era molto impreparata, figuriamo gli altri.Ma adesso il popolo deve sbrogliare la matassa. Anche sulla Borsa, impreparazione totale, almeno spero, l'interveento si fa chiudendo la stalla dopo che la maggior parte dei buoi è uscita. Ma abbiamo la Golden Share per difenderci. Il Governo, impegolato dalle crisi quotidiane senza impegno nella progettualità e nella strategia si è mosso prima malamente poi , non poteva far altro, migliorando. C'è da dire che qualche timido provvedimento venne preso, sbeffeggiato dalla nostra cara Europa che ci vuole tanto bene, ma con la paura di chi non vuole prendersi responsabilità, COmanadre si pagare il fio degli errori, al popolo. Ancora, se il provvedimento veniva dal Veneto era tacciato di razzismo politico dalla parte avvers, eppure anche in Veneto errori sono stati fatti, ma ora è un modello. E i disastri in Lombardia, come mai? L'analisi la faremo dopo, purtroppo la memoria è labile nel popolo, per cui certi governanti che conducevano l'Italia alla stregua della Grecia, o forse è peggio, sono ancora in giro che pontificano. Poi se uno riesce a fare senza nessuna preparazione dieci lavori di altissima responsabilità è sicuramente un genio, ma sono cretini gli altri che glielo permettono. Ora un DPCM firmato solo dal Governo metterà un domani in galera decine di migliaia di italiani che sono andati a prendere una boccata d'aria ( qualche scemo tra questi c'è senz'altro), ma con un decreto legge faremo uscire dalle prigioni migliaia di persone . Cari italiani, veneti, veronesi, state a casa e se uscite, rispettando le regole, aggiungetevi un po' dell'intelligenza vostra e aumentate le distanze, disinfettatevi il più possibile, usate tutte le migliori pratiche , che tanto la battaglia contro il virus , come quella di Nikolaevka, la combattete voi e tutte le persone, sanitari operai, magistrati,commessi, autisti, forze dell'ordine, ecc) che tengono in piedi questa vilipesa Italia nonostante certi governanti che abbiamo.