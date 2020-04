In corso, a San Bonifacio, Verona, la sanificazione delle strade, con mezzi agricoli. Coldiretti: dieci giovani imprenditori agricoli, impegnati, nelle strade della cittadina.

Un intervento, a titolo gratuito, spinto dal senso di responsabilità dei giovani agricoltori, nei confronti della popolazione per offrire, in questo difficile momento di emergenza, il loro impegno, così come stanno operando le migliaia d’imprenditori agricoli del territorio scaligero, che garantiscono continuità di forniture alimentari, nonostante le difficoltà”. Ringraziando, per la segnalazione, Ada Sinigalia, cogliamo l’occasione per ringraziare anche l’Agricoltura veronese, per “la continuità di fornitura di verdura e frutta”, negli attuali momenti difficili, causati dal noto, terribile morbo.

Pierantonio Braggio