Connessione per l'ufficio: i vantaggi della rete Ethernet

Un cavo che può essere utilizzato sia per accedere ad internet (a patto che si abbia ovviamente un contratto con un operatore), sia per creare una semplice rete locale, ovvero una speciale connessione tra computer che consente una comunicazione ed un trasferimento dati ad alta velocità.

L’utilizzo di una rete ethernet è particolarmente utile a coloro che, lavorando in ufficio con computer e altri dispositivi elettronici, hanno la necessità di sfruttare una linea veloce che permetta loro di inviare e ricevere file in tempo reale, ottimizzando quindi i tempi delle operazioni.

Ovviamente è importante avere a disposizione prodotti in grado di garantire ottime prestazioni, prodotti realizzati con i migliori materiali sul mercato e saldati con estrema cura, come questi cavi cat 6 che vengono proposti da Rs Components.

Che cosa si intende per ethernet e per cavo ethernet

Arrivati a questo punto è però necessario fare un piccolo passo indietro e chiarire in maniera univoca cosa effettivamente si intenda quando si utilizza il termine “ethernet”. Ebbene, la parola ethernet fa riferimento ad un insieme di diverse tecnologie pensate per la creazione di reti locali, che siano contraddistinte da determinate caratteristiche tecniche e fisiche, quali materiali di realizzazione del cavo e dei connettori, tipologia di trasmissione ecc.

Come già anticipato in precedenza la tecnologia ethernet oggi viene utilizzata soprattutto per tutto ciò che ha a che vedere con la LAN: acronimo che sta per “Local Area Network” e che fa riferimento ad una o più reti informatiche. Reti, ovvero collegamenti tra computer e dispositivi vari (finalizzati alla condivisione di spazi e risorse), ma anche tra computer e server, in maniera tale da usufruire di una connessione ad internet.

Dove acquistare cavi di assoluta qualità

Rs Components è lo store perfetto dove acquistare cavi ethernet di assoluta qualità: stiamo infatti parlando di un portale online caratterizzato dalla presenza di oltre 2.500 marche di notorietà internazionale, all’interno del quale si può scegliere tra circa 600.000 diversi prodotti. Un negozio virtuale praticamente illimitato, dedicato da oltre 80 anni a tutti coloro che cerchino articoli di utensileria e di accessoristica, oltre che componenti di controllo, di automazione e, più in generale, di elettronica.

All’interno del catalogo di Rs Components è possibile scegliere tra tante diverse tipologie di cavo cat 6, che potranno comodamente venire confrontate l’una con l’altra: cavi terminati, cavi non terminati, cavi realizzati in LZSH e/o PVC, cavi diretti (anche noti come “patch”, che vengono utilizzati tra i classici collegamenti Pc / switch della rete) e tanto, tanto altro ancora.

Tutti i vantaggi di RS Components

A ciò si aggiunga che ogni ricerca può essere effettuata inserendo degli specifici filtri tramite il comodo tool online fornito dal portale: questo vuol dire che potremo orientare la nostra selezione tra cavi ethernet di una determinata lunghezza, di una determinata tipologia o, perché no, di una determinata fascia di prezzo.

Questo principio vale ovviamente anche per tutti gli altri prodotti disponibili su Rs Components, che tra l’altro sono già organizzati per categorie facilmente raggiungibili anche da chi non sia particolarmente esperto del settore. A tal proposito, in caso di dubbi o perplessità è sempre e comunque possibile contattare il servizio di assistenza gratuito tramite chat o numero di telefono e che, soprattutto, seguirà il cliente prima, durante e dopo l’acquisto, qualora ce ne fosse bisogno.

Questo vuol dire che si può ricorrere all’assistenza per avere delucidazioni su quale sia il prodotto più adatto alle proprie esigenze, per richiedere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del proprio ordine, o per consigli e indicazioni in caso emergano problematiche post-vendita.