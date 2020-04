Eccon i nuovi dati della Regione Veneto relativi al COrona VIrus o COFID 19 nel nostro territorio

Buon giorno ecco il bollettino della mattinata 15/4/2020.

Sono 3068 le persone attualmente positive in tutta la provincia di Verona.

44 i casi in più rispetto a ieri sera. Fonte Regione Veneto delle ore 10. Il bilancio dei morti, nella Provincia di Verona, sale a 261.

Un solo decesso ( casa di riposo).

I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 533. 465 in reparto 68 in terapia intensiva: 15 Borgo Roma, 25 Borgo Trento, 6 Legnago, 8 Negrar, 7 Villafranca, 4 Peschiera 3 San Bonifacio.

I dimessi veronesi ad ora sono 468 In totale, nella Provincia di Verona, sono 1871 le persone in isolamento domiciliare.

Intanto sono saliti a 14624 i casi totali in Veneto 1402 ricoveri in reparto 219 terapia intensiva

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 940 le persone decedute e 1824 i dimessi in Veneto. Le persone attualmente positive sono 10789.