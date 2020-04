Mascherine e guanti e dispositivi di protezione: il punto di vista di Valdegamberi

Caro Governo e Protezione Civile Nazionale, perché non lasciate importare i dispositivi di Protezione per i cittadini invece di andare a espropriarli agli aeroporti?? Perché non andate voi a comperarveli? La Francia ha mandato decine di aerei, e voi? Solo capaci a rubare quelle importate dal privato e a commiserarsi con il resto del mondo per la mancanza. Così si sono fermate le forniture, non si importano più. Il Paese si è svuotato e i cittadini sono tutti più vulnerabili e insicuri per colpa vostra. È questa la Protezione Civile Nazionale?? Le mascherine in Italia non si trovano per colpa delle vostre decisioni sbagliate e, nonostante dal Veneto vi invitiamo da tempo di cambiarle, vi ostinate a mantenerle. Il virus si blocca solo con adeguate protezioni che voi non permettete nemmeno di trovare e di acquistare. E perlopiù fate schizzare alle stelle i prezzi delle poche mascherine che in qualche modo riescono ad arrivare. Come pensate di rimettere in moto il Paese, mandando in giro nei negozi, nelle fabbriche, negli uffici, persone senza mascherine e disinfettanti?

Consigliere Regionale Stefano VALDEGAMBERI