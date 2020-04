CORONAVIRUS. BOTTEGA AMICA: IN UN GIORNO DISTRIBUITI 1200 KIT SPESA. OGGI LE PRIME 350 CONSEGNE FRA STADIO, BORGO MILANO, BORGO ROMA, SANTA LUCIA E GOLOSINE

Ciascuna delle domande arrivate alle categorie di Cgil Cisl e Uil di Verona rappresenta un’impresa che impiega da uno fino a decine e decine di lavoratori. Baristi, camerieri, commessi, addetti alle pulizie, magazzinieri, impiegati, parrucchieri, estetiste, segretarie degli studi professionali, vigilanti, badanti e colf... Migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici costretti ad attendere gli ammortizzatori, con le uniche eccezioni dei dipendenti dei supermercati e dagli addetti alle pulizie negli ospedali, i soli rimasti al lavoro pur tra mille difficoltà e criticità.



“Basteranno i fondi? Naturalmente no – spiega Andrea Lovisetto, Segretario Generale della Filcams Cgil Verona – e fa rabbia ascoltare chi si dovrebbe occupare di questi nostri concittadini, disquisire di rilancio e di riapertura quando ci sono ancora enormi falle da tappare nel sistema degli ammortizzatori sociali."



Ai danni economici del Coronavirus si aggiungono infatti inaccettabili buchi nei provvedimenti legislativi che dovrebbero essere per tutti ma che nella realtà rischiano di lasciare sole migliaia di persone. “Prendiamo la misura dei 600 euro a favore degli stagionali del turismo e dei parchi termali che hanno perso involontariamente il lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020” prosegue Lovisetto. “Essa è palesemente costruita sul modello degli alberghi ma lascia clamorosamente scoperti gli stagionali dei parchi di divertimenti (solo Gardaland ne assume mille a stagione); quelli dei negozi e delle attività che vivono solo di turismo (si pensi al Lago di Garda), i lavoratori di tutti i servizi esternalizzati che lavorano esclusivamente per gli alberghi, e gli stessi bagnini, assunti ad esempio dalle piscine e dai parchi divertimenti”.



Tutto ciò amplifica l’angoscia per un futuro che mai è stato tanto incerto. "Fino a pochi giorni fa, prima del decreto liquidità, - continua il segretario Filcams - tutti i dipendenti assunti dal 24 febbraio in poi erano esclusi da qualsiasi provvedimento. Chi erano questi lavoratori? Erano quelli che si preparavano alla stagione, che le aziende avevano assunto per essere pronte alla partenza dell’estate e all’accoglienza dei turisti stranieri ed italiani nei luoghi di villeggiatura. Grazie al lavoro fatto dai Sindacati si è riusciti a far inserire nell’ultimo decreto che anche a questi lavoratori fossero coperti dalla cassa integrazione i deroga".



Ma le incertezze nella fruizione degli ammortizzatori non riguardano soltanto gli stagionali, sottolinea il Segretario Filcams: “Le storture del sistema impediscono in molti casi di anticipare ai lavoratori l’importo della cassa integrazione anche quando l’azienda gode di buona liquidità e perfino in presenza della piena disponibilità del datore di lavoro. E’ il caso di tutte le grandi aziende del commercio sopra i 50 dipendenti che non pagano il contributo per il Fondo di integrazione salariale (Fis) ma soltanto quello per la cassa integrazione straordinaria. Il governo si è dimenticato di attivare un codice "Covid 19" per la cassa straordinaria dirottando tutte queste imprese sulla cassa integrazione in deroga, la quale, però, non preveda la possibilità di anticipo da parte dell’impresa, ma solo il pagamento diretto dell'Inps. Ci troviamo dunque nella situazione paradossale per cui aziende dello spessore di Volkswagen (860 dipendenti a Verona), Mann Truck & Bus (330 dipendenti a Verona), Altro Mercato (100 dipendenti) non possono anticipare i soldi della cassa ai propri lavoratori e allo stesso tempo pescano da uno strumento pensato per sostenere i lavoratori delle piccole e piccolissime imprese, come bar e ristorati, con il rischio di prosciugarlo. La stessa Svai, in sede di contrattazione sindacale, ha manifestato la volontà di anticipare la Cig ai propri dipendenti ma non può farlo a causa della situazione normativa. Quando pagherà l’Inps? Se prendiamo come riferimento la crisi economica del 2008, non prima di 3-6 mesi. Troppi. E la banche? Ci metteranno di meno?”



“Sono questi i problemi da affrontare oggi – conclude il segretario Filcams Lovisetto - lasciamo per qualche giorno le statistiche agli statistici e le analisi epidemiologiche agli epidemiologi e troviamo una soluzione alle emergenze dei lavoratori”.