CORONAVIRUS. BOTTEGA AMICA: IN UN GIORNO DISTRIBUITI 1200 KIT SPESA. OGGI LE PRIME 350 CONSEGNE FRA STADIO, BORGO MILANO, BORGO ROMA, SANTA LUCIA E GOLOSINE

Tra le consegne pasquali di oggi, anche le prime 350 effettuate nei quartieri Stadio, Borgo Milano, Borgo Roma, Santa Lucia e Golosine, inseriti da alcuni giorni fra le aree di operatività del servizio. A lavoro, insieme alle squadre di volontari, nella sede della 3ª Circoscrizione, punto logistico per le operazioni di confezionamento e distribuzione, anche gli assessori comunali Nicolò Zavarise, Luca Zanotto e Ilaria Segala, i consiglieri comunali Roberto Simeoni, Vito Comencini e Andrea Velardi.





“I numeri danno ragione ad un progetto che coniuga diverse esigenze - spiega l’assessore Zavarise -. Da una parte l'obbligo per le persone di stare a casa e dall'altra la necessità dei negozi di vicinato di fronteggiare la crisi, soprattutto per chi ha generi alimentari deperibili. Il ruolo dell'ente pubblico è proprie questo: fare sintesi e trovare la soluzione ai bisogni dei cittadini. La soddisfazione maggiore è vedere, con quanto entusiasmo, cresce la disponibilità all’iniziativa da parte di commercianti, famiglie e di volontari. Un ringraziamento particolare al presidente della Pro Loco di Verona Marco Rigo, partner nel progetto, e alle Circoscrizioni. Quest’ultime, da subito impegnate in prima linea nell'importante lavoro di coordinamento sia dei negozi alimentari che dei volontari. Una rete straordinaria di aiuto e di collaborazione, che mette in luce il meglio di Verona e la volontà della nostra città di uscire presto e bene da questa emergenza. Tanti piccoli e grandi gesti di aiuto. Come le colombe donate ieri alla città dall'azienda Bauli e, oggi, subito consegnate insieme ai primi kit spesa distribuiti nell'area ovest della città. Un bel gesto di solidarietà, che si aggiunge alle molte iniziative di sostegno e di collaborazione realizzate per Verona”.





Il servizio, promosso dall’Assessorato al Commercio e dalla Pro Loco, è semplice. Per ogni zona è previsto un kit di spesa da venti euro. All’interno della busta ogni cliente trova alcuni generi alimentari di base, come frutta e verdura fresca, ma anche pane e latte, altri prodotti invece sono a scelta. Basta telefonare ai numeri 3515540210 e 351.5279465, il martedì e il venerdì dalle 10 a mezzogiorno, e ordinare la propria busta della spesa. I volontari della Pro Loco ricevono gli ordini e gestiscono le consegne, effettuate poi dall’associazione Anioc. Con la prima spesa si ricevono anche due mascherine lavabili e riutilizzabili. Le persone sorde possono inviare un sms, comunicando il kit scelto e l’indirizzo di casa. Nell’arco di uno o due giorni, a seconda della disponibilità concordata, ogni kit viene recapitato a domicilio.





È attivo anche un sito www.bottegaamica.it in cui i cittadini possono effettuare le proprie ordinazioni anche online e un pagina Facebook.

Tramite il sito internet, sms o messaggi WhatsApp le ordinazioni, sempre nelle giornate di martedì e venerdì, possono invece essere effettuate per tutto l’arco della giornata.





A breve “Bottega Amica” sarà attiva anche a Borgo Nuovo, Centro storico, Cittadella e Montorio, oltre che nei quartieri di Borgo Venezia, Veronetta, San Massimo, San Michele, Borgo Roma, Santa Lucia, Golosine, Stadio e Borgo Milano.