CORONA VIRUS : Ecco un nuovo bollettino aggiornato al 10 aprile

Bollettino sintetico del 10 aprile

Sono 2809 le persone attualmente positive nella provincia di Verona.

167 i casi rispetto a ieri sera, il dato è cosi elevato dovuto all'alto numero di tamponi, anche se solamente a Verona si registrano dati così alti. Fonte Regione Veneto delle ore 10.

Il bilancio dei morti sale a 228 con un decesso.

Intanto, salgono a 3010 i casi totali in tutta la provincia scaligera. I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 563, 488 in reparto , 75 in terapia intensiva.

15 Borgo Roma, 25 Borgo Trento, 6 Legnago, 7 Negrar, 12 Villafranca, 5 Peschiera 5 San Bonifacio.

I dimessi veronesi ad ora sono 387 In totale, nella Provincia di Verona, sono 2336 le persone in isolamento domiciliare.

Intanto sono saliti a 13421 i casi totali in Veneto 1521 ricoveri in reparto 257 in terapia intensiva). In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 793 le persone decedute e 1525 i dimessi in Veneto.