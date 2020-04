Manifattura Italiana Cucirini Spa insieme alle aziende per la produzione di mascherine e DPI

L’Azienda, tutta italiana, la cui storia risale ai primi del ‘900 è normalmente impegnata nello sviluppo e nella produzione di filati innovativi e a basso impatto ambientale, utilizzati nel settore della moda, della pelletteria, delle calzature e dell’arredo. Con un’attenzione particolare ai bisogni del territorio e dopo essersi concentrata sulla sicurezza dei propri lavoratori, l’Azienda ha realizzato uno stock di filo cucirino dedicato ai dispositivi di protezione, tra cui le mascherine, per le quali la recente obbligatorietà in alcune regioni ha portato a un ulteriore incremento della domanda.

Questa iniziativa nasce dal susseguirsi di richieste urgenti che pervengono quotidianamente in Azienda e il materiale impiegato, da anni testato e collaudato per l'uso nei DPI, è immediatamente disponibile e può dunque essere spedito in tempi rapidissimi a tutte le aziende interessate.

Manifattura Italiana Cucirini Spa dunque invita tutte le Aziende italiane che possano aver bisogno di filo per il confezionamento dei DPI a contattarla tramite il sito micspa.com

Per informazioni s.udrescu@micspa.com e tcumerlato@micspa.com