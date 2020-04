Cattolica Assicurazioni. Nuove proposte di governance da APACA

Ricordo che l’Associazione dei soci APACA, la più vecchia tra quelle dei soci presenti nella compagine di Cattolica, e negli anni ha coinvolto centinaia se non migliaia di soci con varie proposte e convegni e dibattiti. Suo compito un culturale far crescere l’affezione dei soci al principio cooperativo e l’attenzione alla realtà sociale in cui opera la Compagnia. Per questa ragione oggi pubblico quanto ho fatto circolare tra le principali associazioni di soci. E’ un’idea che parte dal punto di vista del socio cooperatore. Si articola in una serie di proposte per la prossima assemblea straordinaria. Dopo le modifiche richieste dal gruppetto di soci, che a Verona sono rappresentati da Giuseppe Lovati Cottini e dal Gruppo Frascino, e quella che ha presentato autonomamente il Consiglio di Amministrazione, anche APACA presenta le sue. Questa associazione forte della ultradecennale esperienza di movimento culturale, pensa di fare una innovativa proposta che vada a valorizzare il ruolo del socio, cosa che mio parere nelle altre proposte, non sembra sufficientemente valorizzato.

Escludendo alcuni specifici punti presentati dalla lista denominata del “Buon Governo” che non sono assolutamente condivisibili per varie ragioni, gli altri punti sono condivisibili ma non rafforzativi del concetto di cooperazione come previsto nella nostra Costituzione. Poiché crediamo che la stragrande maggioranza dei soci non voglia superare questa peculiarità (faccio riferimento a dichiarazioni pubbliche delle associazioni), allora occorre inserire qualche norma che guidi il socio e i suoi vertici a mantenere questa caratteristica, unica nella Borsa Italiana. Alcune delle norme che si vogliono introdurre sono regole apprezzabili, in passato sostenute anche da APACA, ma di governo. Potrebbero andar bene in qualunque società. Per noi di APACA poco incidono sulla partecipazione del socio, alla condivisione del progetto assicurativo, alla sua attenzione agli eventi sociale e alla sua formazione della volontà assembleare onde esprimere un voto di coscienza. Anche le nuove regole lasciano piuttosto spazio all’autoreferenzialità ed a trattative spesso riservate e non trasparenti.

I valori a fondamento dello spirito solidale e cooperativo richiamati, si trovavano adottati nella Compania per via della visione etica e culturale del mondo da cui Cattolica Assicurazioni traeva ispirazione. Ora, stante il mercato globalizzato, venuti meno certi presidi, occorre codificare tali valori e valorizzare il rapportoo soci e società.

Ecco allora i suggerimenti di Apaca che dovranno poi essere dettagliate in un articolato che possa superare il vaglio dell’IVASS, l’autorità di controllo.

• Va istituita una Consulta dei soci, organo consultivo gratuito e volontaristico, da convocare almeno una volta all’anno, dove le associazioni più rappresentative siano chiamate ad esprimere il loro parere ed a confrontarsi con le iniziative strategiche che la società intende sviluppare. Si tratta solo di un consulto, poi il Cda nella sua piena responsabilità è totalmente libero di decidere. Credo che se in passato qualche consulto fosse stato fatto, certe scelte assai discusse avrebbero avuto un minor impatto sullo spirito sociale.

• I soci devono dimostrare il loro attaccamento alla Compagnia partecipando minimamente alle assemblee ed agli eventi promossi dalla società oppure acquistando prodotti assicurativi di Cattolica, almeno uno per gruppo familiare. Ora molti soci non sono cliente, non usufruiscono dei prodotti della loro società. La società era nata proprio per dare una risposta ai bisogni assicurativi dei soci, ed ora che è quotata, questo bisogno il socio deve sentirlo lo stesso. Se non si ritiene di partecipare alla vita sociale, ma interessa la giusta remunerazione dell’investimento, si resta tranquillamente azionisti con tutti i diritti che spettano in una società quotata; tra l’altro il nuovo statuto premia i soci di capitale.

• Le domande dei soci meritano risposte chiare e complete. L’assemblea è il luogo deputato a ciò, ma è evidente che le necessarie formalità e le lungaggini assembleari, rendono assai complicato rispondere e spesso chi sta dietro il palco, non riesce a dare risposte precise a chi deve rispondere. Ecco allora la necessità di introdurre per domande specifiche che non si possano ricondurre alla trattazione generale, una risposta scritta da inviare al socio entro i termini per il deposito del verbale di assemblea.

Sono queste modifiche che nulla tolgono alla gestione ordinaria, non comportano aggravi economici, sveltiscono le operazioni e mirano ad ampliare l’affectio societatis che è carattere fondamentale di una cooperativa. Se poi le modifiche riscuoteranno interesse tra le altre associazioni che sono state coinvolte o altre che vogliano dare il loro contributo, non si esclude di voler presentare una formale proposta appoggiata dalle firme necessarie.

Ultimo aspetto da considerare, proprio nell’ottica di una minor autoreferenzialità e di un maggior coinvolgimento della volontà dei soci, è quello dell’individuazione del Presidente e della squadra di amministratori. Le due proposte di modifica ammettono, tra l’altro, un più rapido rinnovo di alcune cariche. A me pare opportuno che oltre ai limiti di mandato la proposta non rimanga monca, ma venga completata con un percorso statuito per individuare in trasparenza una o tutte le persone che devono assumere tale carica. Occorre pensare ad un meccanismo per l’individuazione della persona o delle persone che intendono ricoprire questo ruolo. Esempi funzionanti se si vuole da prendere a riferimento ce ne sono, da quello antico usato per eleggere il Doge a Venezia, a quello più attuale adottato in Confindustria. Ne cito solo due ma spazio per la scelta pare essercene.

Ai lettori, invece, va l’invito di stare vicini a questa società, è l’ultimo baluardo rimasto a Verona, fonte di lavoro, di cultura e di ricchezza per tutti i veronesi. Le scelte improvvide del passato hanno fatto sparire colossi come Cariverona e la “Mutua”; in tanti vorremmo che questo non accadesse anche a Cattolica Assicurazioni società cooperativa per azioni.