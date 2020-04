Cinque alpinisti veronesi rientrano a casa in tempi di corona virus.

Verona, 7 aprile 2020 – Verso il lieto fine l'odissea dei cinque istruttori del Cai "Cesare Battisti" rimasti bloccati nel paese asiatico, il cui rientro è atteso per le prossime ore.

Al caso, hanno lavorato i due parlamentari veronesi Paolo Borchia e Vito Comencini: "Partiranno da Dušanbe domattina alle 7,20 per atterrare a Monaco; successivamente, dovrebbero viaggiare con un pullmino e raggiungere Verona".

"Dopo settimane di attese e rinvii – spiega Borchia – possiamo annunciare l'epilogo positivo, visto che l'ambasciatore Bertozzi ci ha appena informati che i cinque veronesi sono in possesso del biglietto per tornare a casa, significativo possano trascorrere Pasqua con i propri cari. Erano stati sorpresi dall'improvvisa chiusura delle frontiere nel versante afghano del confine col Tagikistan, elemento di non poca criticità".

Così Vito Comencini, membro della commissione esteri della Camera: " Con Paolo Borchia è stato fatto un ottimo lavoro di squadra, a tutti i livelli. Ci sono altri veronesi che sono già rientrati, ma questo è stato il caso più spinoso. È importante essere giunti ad un lieto fine. Teniamo comunque alta la guardia perché ci sono anche altri cittadini che attendono di tornare in Italia per riabbracciare la propria famiglia a Verona e provincia".