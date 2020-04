Vi postiamo le ultime notizie sul Corona virus nel veronese e nel Veneto aggiornate al 5 aprile 2020

PUbblichiamo il bollettino sintetico del 5 aprile un po' pesante ma con un solo decesso



Sono 2400 le persone attualmente positive al nella provincia di Verona.

Sono 121 i casi totali in più rispetto a ieri sera una nuova impennata dopo i rallentamenti di sabato.

Fonte Regione Veneto nel report delle ore 9.00.

Il bilancio dei morti sale a 190 con un solo decesso, nelle ultime 15 ore.



I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 568

464 in reparto

104 in terapia intensiva



21 Borgo Roma,

31 Borgo Trento,

7 Legnago,

10 Negrar,

16 Villafranca,

12 Peschiera

7 San Bonifacio.



I dimessi veronesi ad ora sono 272



Nella Provincia di Verona, sono 2507 le persone in isolamento domiciliare.



Intanto sono saliti a 11226 i casi totali in Veneto.

1563 ricoveri in reparto,

329 pazienti in terapia intensiva.

Bollettino del 3 aprile 2020

Sono 2232 le persone attualmente positive nella provincia di Verona.

66 i casi totali in più rispetto al giorno precedente.

Si registra quindi un calo, con solamente 16 casi in più rispetto questa mattina.

Fonte Regione Veneto nel report delle ore 18



Si aggrava però il bilancio dei morti, che ora sale a 182: 12 decessi nelle ultime 24 ore.



Salgono a 2504 i casi totali di Coronavirus in tutta la provincia di Verona.



I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 574

475 in reparto

99 in terapia intensiva



I pazienti in terapia intensiva:

24 Borgo Roma,

31 Borgo Trento,

5 Legnago,

10 Negrar,

15 Villafranca,

8 Peschiera

6 San Bonifacio.



I dimessi veronesi ad ora sono 247.



Nella Provincia di Verona, sono 2800 le persone in isolamento domiciliare anche non positive ma che hanno avuto contatti con dei pazienti contagiati.



Intanto sono saliti a 10581 i casi totali in Veneto

1598 ricoveri in reparto, più 327 pazienti in terapia intensiva.



In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 598 le persone decedute e 1098 i dimessi in Veneto.