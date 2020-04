Il nuovo Banco BPM completata la transizione, la fine di Verona ora domina Milano e tra un po' toccherà all'AGSM

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI BANCO BPM S.p.A.

 Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Banco BPM S.p.A.

 Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Massimo Tononi: Presidente

- Giuseppe Castagna: proposto per la carica di Amministratore Delegato

- Mauro Paoloni: Vice Presidente

- Marina Mantelli, Maurizio Comoli, Luigia Tauro, Carlo Frascarolo, Costanza

Torricelli, Eugenio Rossetti, Giulio Pedrollo, Manuela Soffientini, Mario Anolli,

Alberto Manenti, Nadine Faruque, Giovanna Zanotti: consiglieri di

amministrazione

 Nominati i componenti del Collegio Sindacale

- Marcello Priori: Presidente

- Maurizio Lauri, Nadia Valenti, Maria Luisa Mosconi, Alfonso Sonato: sindaci

effettivi

- Fulvia Astolfi, Wilmo Carlo Ferrari, Gabriele Camillo Erba: sindaci supplenti

 Approvati gli altri punti all’ordine del giorno sottoposti all’Assemblea

Milano, 4 aprile 2020 - L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A., cui hanno

partecipato circa 1000 Soci esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante

Designato da Banco BPM ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), rappresentanti

il 35,76% del capitale sociale, ha approvato a larga maggioranza tutti i punti all’ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 DI BANCO BPM S.P.A.

L’Assemblea dei Soci ha deliberato di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 di Banco

BPM S.p.A., che si è chiuso con un utile netto di € 942,5 milioni.

RISULTATI 2019 DEL GRUPPO BANCO BPM

Nel rimandare per maggiori dettagli al Comunicato Stampa diffuso in data 6 febbraio 2020, in

occasione dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato di Banco BPM da

parte del Consiglio di Amministrazione, si riepilogano di seguito le principali evidenze risultanti dal

bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM.

Principali aggregati patrimoniali consolidati riclassificati al 31/12/20191

- Impieghi netti a clientela € 105,8 miliardi2 (+1,8% rispetto a dicembre 2018), di cui Crediti

deteriorati € 5,5 miliardi (-17,6% rispetto a dicembre 2018);

- Raccolta diretta € 108,9 miliardi3 (+7,3% rispetto a dicembre 2018);

- Raccolta indiretta da clientela € 89,7 miliardi4 (+3,2% rispetto a dicembre 2018) di cui:

 risparmio gestito € 58,3 miliardi (+4,7% rispetto a dicembre 2018);

 risparmio amministrato € 31,4 miliardi (+0,5% rispetto a dicembre 2018).

Principali voci di conto economico consolidato riclassificato al 31/12/20195

- Proventi operativi € 4.293 milioni;

- Oneri operativi € 2.604 milioni;

- Risultato della gestione operativa € 1.689 milioni;

- Rettifiche nette su finanziamenti verso clientela pari a € 779 milioni;

- Utile netto pari a € 797 milioni;

- Utile netto “adjusted” pari a € 649 milioni.

Posizione patrimoniale al 31/12/20196 :

- CET 1 ratio “IFRS9 fully phased” 13,0% (10,0% al 31.12.2018);

- CET 1 ratio “IFRS9 phased in” 14,8% (12,1% al 31.12.2018).

- Tier 1 ratio e Total capital ratio “IFRS9 phased in” rispettivamente a 15,4% e a 17,7%

Si rammenta che, come già reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso il 31 marzo 2020, il

Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, in pari data, ha deliberato di non sottoporre alla

trattazione ed alla votazione dell’Assemblea dei Soci il punto 2 dell’Ordine del giorno (Deliberazioni

sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili); ciò al fine di recepire le indicazioni fornite dalla

Banca Centrale Europea in data 27 marzo 2020, con le quali, per rafforzare la dotazione

patrimoniale delle banche significative sottoposte alla sua vigilanza e per poter disporre di più ampi

mezzi a sostegno delle famiglie e delle imprese nella congiuntura derivante dall’emergenza sanitaria

da Covid-19 in corso, ha sollecitato le predette banche a, inter alia, non procedere al pagamento

di dividendi (non ancora deliberati) e a non assumere alcun impegno irrevocabile per il loro

pagamento per gli esercizi 2019 e 2020 almeno fino al 1° ottobre 2020. Pertanto, l’utile netto

risultante dal bilancio d’esercizio della Capogruppo Banco BPM al 31 dicembre 2019 pari a Euro

942.476.323,08 – dedotto l’importo di Euro 105.130.400,60 che continuerà a essere imputato alla

riserva indisponibile ex art. 6 D.Lgs 38/2005 – sarà conservato al patrimonio netto della Banca per

l’importo di Euro 837.345.922,48 come riserva da utili disponibile alla distribuzione.

1 Per una compiuta illustrazione dei principali aggregati patrimoniali riclassificati si fa rinvio a quanto illustrato nel citato

Comunicato Stampa di Banco BPM del 6 febbraio 2020, nonché nella Relazione sulla gestione del Gruppo contenuta nel

fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Banco BPM.

2 Includono i titoli senior per i quali è stata rilasciata, ai sensi del D.L. 18/2016 ("GACS"), la garanzia sulla cartolarizzazione delle

sofferenze.

3 La Raccolta diretta include i certificates a capitale incondizionatamente protetto, ma esclude le operazioni di pronti contro

termine.

4 La Raccolta indiretta è al netto dei certificates a capitale incondizionatamente protetto inclusi nella “raccolta diretta”.

5 Per una compiuta illustrazione dei principali aggregati economici riclassificati si fa rinvio a quanto illustrato nel citato

Comunicato Stampa di Banco BPM del 6 febbraio 2020, nonché nella Relazione sulla gestione del Gruppo contenuta nel

fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Banco BPM.

6 In base a quanto previsto dall’art. 26 comma 2 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), l’eventuale

inclusione degli utili di fine esercizio nell’ambito del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital – CET1) prima

dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci è subordinata all’autorizzazione dell’autorità competente (la

BCE), per la cui concessione è richiesta la verifica degli utili medesimi da parte della società di revisione; in alternativa, l’utile

può essere incluso una volta intervenuta l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci.

I ratio indicati nel presente comunicato stampa sono calcolati includendo l’intero risultato economico consolidato

dell’esercizio 2019 che, per effetto della decisione di non trattazione e votazione del punto 2 dell’Ordine del giorno

dell’Assemblea dei Soci, costituisce parte del patrimonio netto e del Cet1 Capital del Gruppo.

Come preannunciato, successivamente al 1° ottobre 2020 o a seguito di una eventuale nuova

comunicazione di BCE e, in ogni caso, dopo aver accertato che sono venute meno le incertezze

causate dall’epidemia da Covid-19, il Consiglio di Amministrazione della Banca valuterà se esistono

le condizioni per procedere alla distribuzione della suddetta riserva. In tal caso, il Consiglio si riserva

di convocare un’assemblea degli azionisti della Banca per esprimersi su proposte di destinazione

dell’utile riportato a nuovo.

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI

CORRISPOSTI E IL PIANO DI COMPENSI BASATI SU AZIONI DI BANCO BPM, IN PARTICOLARE:

- la sezione I della Relazione relativa alla politica in materia di remunerazione del Gruppo;

- la sezione II della Relazione concernente (a) i compensi corrisposti relativi all’applicazione della

politica in materia di remunerazione dell’esercizio concluso al 31 dicembre 2019 da parte del

Gruppo bancario Banco BPM (b) l’informativa prevista ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza

della Banca d’Italia e del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e

integrazioni (il “Regolamento Emittenti”)

- i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione

anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti

fissati a detti importi;

- il Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale

(piano short term incentive 2020).

In particolare, l’Assemblea dei Soci ha esaminato e preso atto del contenuto della Relazione del

Consiglio di Amministrazione sulla Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui

compensi corrisposti del Gruppo bancario Banco BPM - redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.

Lgs. 58/1998 (“TUF”), e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e delle vigenti Disposizioni di

Vigilanza della Banca d’Italia – e, per l’effetto, ha approvato, anche ai sensi dell’articolo 11.3.

lettera (g) dello Statuto: (i) la prima sezione della Relazione, in conformità all’art. 123-ter, commi 3-

bis e ter, del TUF, concernente la politica in materia di remunerazione a favore dei Consiglieri di

Amministrazione, dei Sindaci e del personale definite per l’anno 2020, del Gruppo bancario Banco

BPM; (ii) la seconda sezione della Relazione, in conformità all’art. 123-ter, comma 6, TUF,

concernenti i compensi corrisposti relativi all’applicazione della politica in materia di

remunerazione dell’esercizio concluso al 31 dicembre 2019 da parte del Gruppo bancario Banco

BPM nonché l’informativa prevista ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia e del

Regolamento Emittenti; (iii) i criteri per la determinazione dell’importo eventualmente da

accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata

dalla carica; (iv) il Piano 2020, che prevede la valorizzazione di una quota della componente

variabile della remunerazione mediante assegnazione di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A.,

rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e a dipendenti e collaboratori del

Gruppo bancario Banco BPM riconducibili alla categoria del personale più rilevante,

complessivamente pari a circa lo 0,9% del personale del Gruppo.

Al riguardo è stato dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e

all’Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, al fine di dare

corretta e tempestiva esecuzione alle odierne delibere e alle formalità e gli atti a queste connessi

e/o conseguenti, attribuendo loro allo scopo tutti i necessari poteri, ivi compreso quello di introdurre

nelle stesse eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione

a richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato.

APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI

PROPRIE A SERVIZIO DEI PIANI DI COMPENSI BASATI SU AZIONI DI BANCO BPM S.P.A.

L’Assemblea dei Soci, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla

richiesta di autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle

stesse, nel rispetto della normativa applicabile – anche regolamentare – in vigore, ha deliberato di

autorizzare - fermo quanto previsto dall'art. 2357, comma 1, c.c. - l'acquisto di azioni proprie, in una

o più volte, per un numero massimo di azioni ordinarie di Banco BPM corrispondenti ad un

ammontare non superiore a euro 5 milioni, a far tempo dalla data dell’odierna Assemblea sino

all’Assemblea dei Soci alla quale sarà sottoposta l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio

2020, fermo restando in ogni caso il limite di 18 mesi previsto dall’art. 2357, comma 2, c.c..

In particolare, l’autorizzazione è finalizzata a dare attuazione alla politica in materia di

remunerazione adottate dal Gruppo, che prevedono per il personale più rilevante del Gruppo che

almeno il 50% dell’incentivo riconosciuto sia erogato tramite assegnazione di azioni ordinarie della

Banca.

L’Assemblea dei Soci ha, inoltre, autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente

del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di

subdelega, a dare esecuzione all’odierna delibera attribuendo agli stessi i relativi poteri, ivi compreso

ogni più ampio potere necessario ovvero opportuno per effettuare, previo rilascio delle autorizzazioni

di legge, gli acquisti di azioni proprie e per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o

utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie detenute per le finalità e nei limiti indicati nella Relazione

del Consiglio di Amministrazione e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

La delega potrà essere esercitata in forza e nel rispetto dell’autorizzazione da parte di BCE ai sensi

delle applicabili disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento Delegato (UE) n.

241/2014 e, in ogni caso, nel rispetto di ogni altra norma applicabile.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRA CUI IL PRESIDENTE E IL VICE

PRESIDENTE

L’Assemblea dei Soci ha eletto i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e

il Vice Presidente, che rimarranno in carica per gli esercizi 2020-2021-2022. Sulla base dei voti

ricevuti dalle tre liste presentate sono stati eletti:

1. Massimo Tononi (Presidente) (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 3.000.000) (**)

2. Giuseppe Castagna (Lista 1) - (Azioni Banco BPM possedute: 650.520) (**)

3. Mauro Paoloni (Vice Presidente) (Lista 1) - (Azioni Banco BPM possedute: 15) (**)

4. Marina Mantelli (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

5. Maurizio Comoli (Lista 1) - (Azioni Banco BPM possedute: 12.449) (**)

6. Luigia Tauro (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

7. Carlo Frascarolo (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 10.271) (**)

8. Costanza Torricelli (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 3.186) (**)

9. Eugenio Rossetti (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

10. Giulio Pedrollo (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 15.361) (**)

11. Manuela Soffientini (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 313) (**)

12. Mario Anolli (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 1.172) (**)

13. Alberto Manenti (Lista 2) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

14. Nadine Faruque (Lista 2) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

15. Giovanna Zanotti (Lista 3) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

(*) Candidato dichiaratosi in possesso del requisito di indipendenza previsto dall’art. 20.1.6. dello Statuto sociale del Banco

BPM (che tiene conto delle previsioni di cui all’art. 148, comma 3, TUF e delle raccomandazioni contenute nel Codice di

Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.). Il dott. Massimo Tononi ha dichiarato di possedere il requisito di indipendenza ai

sensi dell’art. 20.1.6. dello Statuto sociale e che lo stesso sarebbe venuto meno nell’ipotesi di nomina alla carica di

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(**) In conformità all’art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana

S.p.A., si riporta il n. di azioni Banco BPM detenute alla data odierna.

NOMINATI I SINDACI E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea dei Soci ha eletto i componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente, che

rimarranno in carica per gli esercizi 2020-2021-2022. Sulla base dei voti ricevuti dalle tre liste

presentate sono stati eletti:

Sindaci effettivi

1. Marcello Priori (Presidente) (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 61.997) (**)

2. Maurizio Lauri (Lista 2) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

3. Nadia Valenti (Lista 2) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

4. Maria Luisa Mosconi (Lista 3) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 87.020) (**)

5. Alfonso Sonato (Lista 3) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 30.305) (**)

Sindaci supplenti

1. Fulvia Astolfi (Lista 2) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 0) (**)

2. Wilmo Carlo Ferrari (Lista 3) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 101) (**)

3. Gabriele Camillo Erba (Lista 1) (*) - (Azioni Banco BPM possedute: 3.955) (**)

(*) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF e dalle

raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

(**) In conformità all’art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana

S.p.A., si riporta il n. di azioni Banco BPM detenute alla data odierna.

I curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci sono disponibili nel sito internet

www.bancobpm.it - sezione Corporate Governance – Assemblea Soci – Assemblea ordinaria e

straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020.

DETERMINATI I COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI

L’Assemblea ha approvato la proposta di riconoscere:

- a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per l’intero periodo della carica (e cioè

per gli esercizi 2020-2021-2022) un compenso annuo lordo pari a Euro 110.000 – oltre al rimborso

delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, alla polizza di responsabilità civile e a una

polizza cumulativa infortuni professionali – da corrispondersi pro rata temporis in relazione

all’effettiva durata della carica;

- ai componenti effettivi del Collegio Sindacale per l’intero periodo della carica (e cioè per gli

esercizi 2020-2021-2022) un compenso annuo lordo pari a Euro 160.000 per il Presidente del

Collegio Sindacale e a Euro 110.000 per ciascun Sindaco effettivo – oltre al rimborso delle spese

sostenute per ragione del loro ufficio e alla polizza di responsabilità civile – da corrispondersi pro

rata temporis in relazione all’effettiva durata della carica.

PARTE STRAORDINARIA

MODIFICHE STATUTARIE

L’Assemblea dei Soci, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle

competenti Autorità di Vigilanza, ha approvato la proposta di modifica degli articoli 1.3., 5.2., 5.3.,

5.4., 10.1., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 17.1., 20.1.1., 20.1.6., 20.3.6., 20.4.2., 20.8., 20.8.1., 20.11.1., 20.11.4.,

23.1.2., 23.5.1., 24.2.1., 24.2.2., 24.4.1., 25.1., 26., 27., 28., 28.1., 29.1., 29.2., 30.1., 30.2., 30.3., 30.4., 31.1.,

31.2., 31.3., 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 34.1., 35.1., 35.2.,

35.3., 35.4., 35.5., 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7., 36.8., 36.9., 36.10., 36.11., 37.1., 37.2., 37.3.,

37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13., 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.6.,

38.7., 38.8., 38.9., 39.1., 40.1., 40.2., 41.1., 41.2., 42.1., 43.1., 44., 45., 46. dello Statuto sociale di Banco

BPM.

Con le citate modifiche statutarie si è inteso riflettere nel documento – alla luce del funzionamento

degli organi sociali della Banca a partire dalla data di efficacia della fusione (1° gennaio 2017),

della revisione dell’assetto organizzativo della Banca nel frattempo intervenuta nonché della

scadenza del c.d. periodo transitorio del primo triennio – taluni correttivi all’attuale struttura di

governance, nonché talune previsioni finalizzate a rendere più efficiente l’operatività della Banca,

oltre a modifiche formali o volte a meglio esplicitare il significato di talune disposizioni in esso già

contenute.