Vi postiamo le ultime notizie sul Corona virus nel veronese e nel Veneto

Bollettino del 2 aprile ore 10

Sono 2405 i casi totali di Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. Sono 82 i casi in più rispetto al giorno precedente. Fonte Regione Veneto delle ore 9.00.



Si aggrava il bilancio dei morti, che ora sale a 156: 5 decessi nelle ultime ore.



In totale, nella Provincia di Verona, sono 3031 le persone in isolamento domiciliare.



Intanto sono saliti a 10111 i casi totali in Veneto compresi i tamponi eseguiti.

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 532 le persone decedute e 961 i dimessi in Veneto.