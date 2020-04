CORONAVIRUS: COLDIRETTI, BONUS INPS PER 7MILA AGRICOLTORI VERONESI ASSISTENZA GARANTITA DAGLI UFFICI EPACA DI VERONA A TUTTI I CITTADINI

Da oggi 1° aprile si potrà presentare domanda accedendo direttamente dal sito Inps alla voce “Indennità 600” dopo aver richiesto il pin Inps, che sarà immediatamente utilizzabile. Coldiretti Verona ricorda che hanno diritto tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti all’Inps, sia titolari che coadiuvanti purché non titolari di pensione diretta o di reddito di cittadinanza. Sono operativi gli uffici Coldiretti - Epaca per l’assistenza e l’avvio delle procedure automatizzate. Il Patronato è a disposizione degli associati e di chiunque necessiti di informazioni e aiuto per richiedere il contributo.

“Vista la situazione di allerta per la diffusione del Covid19 e il desiderio di contribuire agli sforzi che tutti i nostri concittadini stanno facendo per arginare questa epidemia, vogliamo incrementare le modalità di usufruire dei servizi offerti da Epaca Coldiretti a tutti i cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo, garantendo un servizio di assistenza e consulenza senza che il cittadino si sposti dalla propria abitazione” evidenzia, Daniele Salvagno presidente di Coldiretti Verona.