Musica ai tempi del Coronavirus #1: Andrea Bocelli in mondovisione a Pasqua

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, negli scorsi ha annunciato che il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, Andrea Bocelli terrà un concerto con musiche sacre, solo e senza pubblico davanti, in Piazza Duomo. L’evento sarà trasmesso in streaming tutto il mondo. L'obiettivo, come ha spiegato lo stesso sindaco Sala, è quello di mostrare al mondo un'Italia forte e unita di fronte a una emergenza di proporzioni epocali come il Coronavirus. Ovviamente, essendo il nostro Paese ancora in piena emergenza sanitaria da Covid-19, l’evento si terrà senza pubblico. Bocelli canterà da solo nella piazza di Milano: con lui un pubblico virtuale, in uno scenario al tempo stesso toccante e desolante. Un primo segnale per uno Stato che dal 23 febbraio a oggi è senza musica. L’iniziativa, inoltre, ha ricevuto il benestare della Comunità Ambrosiana di Milano. Il repertorio, in linea con i festeggiamenti della Santa Pasqua, prevede l’esecuzione di pezzi sacri celebrativi.



Filippo Avesani