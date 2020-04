Coronavirus COVID-19: Agenzie di assicurazione riorganizzate per i servizi a favore dei clienti.

Vale la pena sottolineare il grande impegno degli operatori a tutela del lavoro e dei servizi, per il bene dei loro clienti, insieme con l'attenzione per chi lavora in quegli uffici, ricordando che anche in un momento così difficile le agenzie di assicurazione sono in prima linea per tutelare le famiglie e il loro patrimonio continuando ad erogare il servizio di pubblica utilità per le garanzie obbligatorie Re auto e tutte le altre coperture assicurative.

Per questo motivo gli agenti garantiscono l'operatività delle proprie agenzie con orari e personale ridotto. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste hanno organizzato i loro uffici per mantenere il livello del servizio come nei tempi normali ed anche chiedendo di utilizzare il più possibile strumenti digitali che aiutano a neutralizzare le distanze. Nelle agenzie hanno adottato le misure igienico-sanitarie seguendo le direttive, per la sicurezza dei clienti e per la sicurezza delle collaboratrici e collaboratori che, in questi giorni con grande responsabilità raggiungono i loro posti di lavoro per servire al meglio.

Anche se temporaneamente non hanno la possibilità di incontrare di persona, dopo le misure assunte per dipendenti e collaboratori, gli agenti di assicurazione ribadiscono, con questo gesto concreto, l’impegno a mettere al centro della propria attività d’impresa le persone e i loro bisogni, particolarmente in questa situazione di inedita emergenza.

(gv)