Ecco le ultime notizie sul COrona virus nel veronese e nel Veneto

Bollettino del 31/3 ore 9

Buon giorno ecco il bollettino aggiornato.

Sono 1936 i casi di Coronavirus in tutta la Provincia di Verona 49 casi in più rispetto a ieri sera. Fonte Regione Veneto nel report delle ore 9.00. Si aggrava il bilancio dei morti, che ora sale a 136: 3 decessi nelle ultime ore, che si sono verificati tutti all'ospedale di Borgo Roma. Ma il report della Regione Veneto aggiorna inoltre che 4 decessi sono avvenuti in casa nella provincia veronese e non in ospedale, che sono invece 132. Inoltre i casi positivi sono meno di duemila ieri era stata superata la quota perché prima venivano contati anche i decessi ora non più. Verona è la Provincia veneta che registra più vittime. I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 599 486 in reparto 113 in terapia intensiva 24 Borgo Roma, 32 Borgo Trento, 8 Legnago, 10 Negrar, 20 Villafranca, 12 Peschiera 7 San Bonifacio. In totale, nella Provincia di Verona, sono 3592 le persone in isolamento domiciliare. Intanto sono saliti a 8159 i contagiati in Veneto 1680 ricoveri in reparto 356 pazienti in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 448 le persone decedute.